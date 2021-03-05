https://uz.sputniknews.ru/20210305/V-organakh-gosupravleniya-vnedryaetsya-sistema-antimonopolnogo-komplaensa-16142685.html

В органах госуправления внедряется система антимонопольного комплаенса

В органах госуправления внедряется система антимонопольного комплаенса

Система минимизирует риски нарушения требований антимонопольного законодательства и будет способствовать устранению нарушений закона и их предотвращению. 05.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-05T21:28+0500

2021-03-05T21:28+0500

2021-03-05T21:28+0500

узбекистан

госорганы

антимонопольный комитет узбекистана

общество

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Кабмин Узбекистана постановил внедрить в органах госуправления, органах госвласти на местах и хозяйствующих субъектах систему антимонопольного комплаенса, сообщает пресс-служба АМК.С 1 января 2021 года система будет внедрена в качестве эксперимента в ведомствах, включенных в перечень, утвержденный Указом президента.С начала следующего года — практику апробируют на субъектах естественной монополии, хозяйствующих субъектах, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, а также корпоративных заказчиках, размер среднегодовой выручки от реализации товаров за последние три года которых превышает 30 миллиардов сумов.Кто оценит эффективность системыВ органах государственного управления оценку результативности системы возьмет на себя руководитель, в органах государственной власти на местах — хоким, в хозяйствующих субъектах — исполнительный орган или наблюдательный совет.Что ожидают от новой практикиСпециалисты уверены, что внедрение системы антимонопольного комплаенса будет способствовать предотвращению нарушения требований антимонопольного законодательства.АМК возбудил дело против областных хокимиятов за нарушение прав бизнеса >>Также ожидается формирование новой модели защиты конкуренции на основе деловой репутации субъекта рынка и механизмов предотвращения действий (бездействия), подрывающих конкуренцию.Система минимизирует риски нарушения требований антимонопольного законодательства и будет способствовать устранению нарушений закона и их предотвращению.Кроме того, ожидается уменьшение количества действий (бездействия), противоречащих законодательству о конкуренции.

/20201105/Beregi-brend-smolodu-AMK-o-glavnykh-problemakh-v-zaschite-konkurentsii-15330380.html

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