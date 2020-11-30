АМК возбудил дело против областных хокимиятов за нарушение прав бизнеса

Предприниматели ряда областей пожаловались в АМК на искусственно создаваемые барьеры при перевозке закупленных ими семян хлопчатника из одного региона в другой.

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Антимонопольном комитете сообщили о возбуждении дела в отношении хокимиятов и УВД Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Хорезмской областей. Причиной назван запрет на вывоз семян хлопчатника.

Предприниматели ряда областей пожаловались в АМК на искусственно создаваемые барьеры при перевозке закупленных ими семян хлопчатника из одного региона в другой. По выясненным данным, местные хокимияты дали указание правоохранительным органам не пропускать груз через пограничные посты. Так, отмечают бизнесмены, администрация намерена добиться того, чтобы предприниматели покупали и использовали семена не вывозя их за пределы региона.

По итогам предварительного расследования, в АМК озвучили, что администрации регионов своими действиями нарушили сразу несколько статей закона "О гарантиях свободы предпринимательской деятельности".

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В Антимонопольном комитете напомнили, что за нарушение законодательства о конкуренции, естественных монополиях и защите прав потребителей предусмотрено административное наказание.