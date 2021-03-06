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https://uz.sputniknews.ru/20210306/Nochnykh-gonschikov-v-Tashoblasti-arestovali-na-sem-sutok-16144619.html
"Ночных гонщиков" в Ташобласти арестовали на семь суток
"Ночных гонщиков" в Ташобласти арестовали на семь суток
В инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти... 06.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-06T17:47+0500
2021-03-07T17:25+0500
арест
ташкентская область
дтп
происшествия
в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На днях с сети Интернет распространилось видео на котором видно, как несколько молодых людей разъезжают по дорогам города Алмалыка на высокой скорости в ночное время суток.Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария — фото &gt;&gt;Специалисты ГУВД Ташкентской области начали проверку, о деталях которой сообщили на своем сайте.После гонок они припарковали автомобили прямо на проезжей части. В отношении всех участников инцидента были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Согласно решению суда, в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде семи суток административного ареста.
/20201213/V-Tashkente-voditeley-avtobusov-oshtrafovali-za-gonki-na-doroge-15590559.html
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арест, ташкентская область, дтп, происшествия, в узбекистане

"Ночных гонщиков" в Ташобласти арестовали на семь суток

17:47 06.03.2021 (обновлено: 17:25 07.03.2021)
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© Foto : kai StachowiakАвтомобильный спидометр
Автомобильный спидометр - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2021
© Foto : kai Stachowiak
В инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти автомобилях на высокой скорости.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На днях с сети Интернет распространилось видео на котором видно, как несколько молодых людей разъезжают по дорогам города Алмалыка на высокой скорости в ночное время суток.
Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария — фото >>
Специалисты ГУВД Ташкентской области начали проверку, о деталях которой сообщили на своем сайте.
Выяснилось, что в инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти автомобилях на высокой скорости. Нарушители создавали опасность для других участников дорожного движения, а также сигналили, беспокоя жителей близлежащих домов.
Составление протокола - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2020
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В Ташкенте водителей автобусов оштрафовали за гонки на дороге
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После гонок они припарковали автомобили прямо на проезжей части. 
В отношении всех участников инцидента были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Согласно решению суда, в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде семи суток административного ареста.
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