https://uz.sputniknews.ru/20210306/Nochnykh-gonschikov-v-Tashoblasti-arestovali-na-sem-sutok-16144619.html

"Ночных гонщиков" в Ташобласти арестовали на семь суток

"Ночных гонщиков" в Ташобласти арестовали на семь суток

В инциденте принимали участие шесть молодых людей, приехавших в Алмалык в гости к другу. В 23:30 четвертого марта мужчины выехали на городскую трассу на пяти... 06.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-06T17:47+0500

2021-03-06T17:47+0500

2021-03-07T17:25+0500

арест

ташкентская область

дтп

происшествия

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На днях с сети Интернет распространилось видео на котором видно, как несколько молодых людей разъезжают по дорогам города Алмалыка на высокой скорости в ночное время суток.Смертельная гонка на трассе: в Маргилане произошла страшная авария — фото >>Специалисты ГУВД Ташкентской области начали проверку, о деталях которой сообщили на своем сайте.После гонок они припарковали автомобили прямо на проезжей части. В отношении всех участников инцидента были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд. Согласно решению суда, в отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде семи суток административного ареста.

/20201213/V-Tashkente-voditeley-avtobusov-oshtrafovali-za-gonki-na-doroge-15590559.html

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арест, ташкентская область, дтп, происшествия, в узбекистане