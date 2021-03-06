https://uz.sputniknews.ru/20210306/V-voprose-sokhraneniya-semi-ochen-vazhen-opyt-aktivistov-makhalli--Mirziev-16144357.html

В вопросе сохранения семьи очень важен опыт активистов махалли — Мирзиёев

В вопросе сохранения семьи очень важен опыт активистов махалли — Мирзиёев

На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью. 06.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-06T16:27+0500

2021-03-06T16:27+0500

2021-03-07T14:45+0500

женщины

8 марта

поздравление

президент узбекистана

в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Указом и постановлением главы государства группе женщин были присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями, двадцать восемь активных девушек Узбекистана удостоены Государственной премии имени Зульфии, сообщили в пресс-службе президента.Сегодня в столице состоялось торжественное вручение этих высоких наград. На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью.При этом глава государства признался, что в этом вопросе полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.На праздничном мероприятии Мирзиёев затронул вопросы совместной реализации задач в сфере повышения роли женщин в общественно-политической жизни и предпринимательстве.Он подчеркнул, что необходимо придавать особое значение воспитанию девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, созданию условий для приобретения ими современных знаний и навыков, трудоустройства, занятия достойного места в обществе.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

женщины, 8 марта, поздравление, президент узбекистана, в узбекистане