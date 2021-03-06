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https://uz.sputniknews.ru/20210306/V-voprose-sokhraneniya-semi-ochen-vazhen-opyt-aktivistov-makhalli--Mirziev-16144357.html
В вопросе сохранения семьи очень важен опыт активистов махалли — Мирзиёев
В вопросе сохранения семьи очень важен опыт активистов махалли — Мирзиёев
На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью. 06.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-06T16:27+0500
2021-03-07T14:45+0500
женщины
8 марта
поздравление
президент узбекистана
в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Указом и постановлением главы государства группе женщин были присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями, двадцать восемь активных девушек Узбекистана удостоены Государственной премии имени Зульфии, сообщили в пресс-службе президента.Сегодня в столице состоялось торжественное вручение этих высоких наград. На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью.При этом глава государства признался, что в этом вопросе полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.На праздничном мероприятии Мирзиёев затронул вопросы совместной реализации задач в сфере повышения роли женщин в общественно-политической жизни и предпринимательстве.Он подчеркнул, что необходимо придавать особое значение воспитанию девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, созданию условий для приобретения ими современных знаний и навыков, трудоустройства, занятия достойного места в обществе.
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женщины, 8 марта, поздравление, президент узбекистана, в узбекистане

В вопросе сохранения семьи очень важен опыт активистов махалли — Мирзиёев

16:27 06.03.2021 (обновлено: 14:45 07.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент вручил награды самым активным и талантливым женщинам и девушкам
Президент вручил награды самым активным и талантливым женщинам и девушкам - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Указом и постановлением главы государства группе женщин были присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями, двадцать восемь активных девушек Узбекистана удостоены Государственной премии имени Зульфии, сообщили в пресс-службе президента.
Сегодня в столице состоялось торжественное вручение этих высоких наград. На встрече Шавкат Мирзиёев призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью.
"Обращаюсь к нашим дорогим юношам и девушкам: отнеситесь к браку, семье, судьбе детей с чувством глубокой ответственности. Не подходите к этому вопросу легкомысленно, не подвергайте опасности свою жизнь или жизнь других людей", — сказал президент.
При этом глава государства признался, что в этом вопросе полагается на опыт активистов махалли, представителей старшего поколения и на саму молодежь.
На праздничном мероприятии Мирзиёев затронул вопросы совместной реализации задач в сфере повышения роли женщин в общественно-политической жизни и предпринимательстве.
Он подчеркнул, что необходимо придавать особое значение воспитанию девочек, подготовке их к самостоятельной жизни, созданию условий для приобретения ими современных знаний и навыков, трудоустройства, занятия достойного места в обществе.
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