https://uz.sputniknews.ru/20210309/Eto-obrushenie-dekoratsiy-Zakharova-o-skandalnom-intervyu-printsa-Garri-i-Megan-Markl-16153285.html

"Это обрушение декораций": Захарова о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

"Это обрушение декораций": Захарова о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл

Напомним, что герцог и герцогиня Сассекские, отошедшие от королевских обязанностей, выступили с шокирующими заявлениями, которые, как считают эксперты, нанесли... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T09:42+0500

2021-03-09T09:42+0500

2021-03-09T17:15+0500

мид рф

мария захарова

великобритания

интервью

меган маркл

принц гарри

в мире

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала откровенное интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл.Скандальный материал вышел в США в воскресенье вечером. В беседе с Опрой Уинфри супружеская чета откровенно рассказала обо всем, с чем столкнулась в период исполнения королевских обязанностей.Так, Меган, будучи сейчас в положении, рассказала, что кто-то из представителей короны обсуждал цвет кожи их первого с мужем ребенка, намекая на смешанную расу.Также герцогиня Сассекская поделилась, как в свое время подумывала о суициде и что никто из королевской семьи ей не помог. Отдельный камень "прилетел в огород" Кейт Миддлтон — супруги старшего брата Гарри Уильяма.Маркл упомянула об истории, когда герцогиня Кембриджская довела ее до слез и "очень ранила".Принц Гарри, в свою очередь, рассказал, что у него сохранились очень теплые отношения с бабушкой королевой Елизаветой II, чего не скажешь об отце, принце Уэльском Чарльзе.Тот, по словам Гарри, перестал отвечать на звонки, отказываясь обсуждать проблемы сына.Все это вызвало настоящий скандал в Великобритании.Некоторые эксперты даже предсказали неминуемый крах британской монархии, репутация которой резко упала после выхода этого интервью.Свое мнение также высказал МИД России.Она отметила, что из интервью с Опрой ей стало понятно, что в Британии те, кто неугоден правящим верхам, не чувствуют себя в безопасности.Причем, как выяснилось, совершенно не важно, простой ли ты человек или представитель британской элиты, который, казалось бы, относится к защищенным слоям населения.Захарова подчеркнула, что правящие круги в Британии находятся "в сговоре с прессой", которая, в свою очередь, "манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей".Это доказывают и недавние материалы МИД Великобритании, попавшие в Сеть, считает российский дипломат.По ее словам, сейчас произошел не скандал, а "обрушение декораций".

/20210215/Prints-Garri-i-Megan-Markl-zhdut-vtorogo-rebenka-16000500.html

/20210220/Megan-Markl-i-prints-Garri-bolshe-ne-vernutsya-k-svoim-korolevskim-obyazannostyam-16047232.html

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мид рф, мария захарова, великобритания, интервью, меган маркл, принц гарри