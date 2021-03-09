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https://uz.sputniknews.ru/20210309/Microsoft-predstavil-novyy-gadzhet--on-goloportiruet-lyudey-po-Zemle-za-sekundu-16155706.html
Microsoft представил новый гаджет — он "голопортирует" людей по Земле за секунду
Microsoft представил новый гаджет — он "голопортирует" людей по Земле за секунду
Технологию назвали Microsoft Mesh. Это коммуникационная платформа смешанной реальности, ее "фишка" — в голограммах. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T11:55+0500
2021-03-09T11:55+0500
2021-03-09T17:14+0500
наука
технологии
виртуальная реальность
земля
гаджет
microsoft
мультимедиа
видео
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Как работает устройство: вы можете находиться в разных точках планеты, но, включив гаджет, оказываетесь в одной локации.Это стало возможным благодаря технологии 3D-захвата: она создает голограмму каждого человека и воспроизводит ее рядом с вами.Человек может сделать так, чтобы отображалось или его собственное изображение, или же он может выбрать говорящую и жестикулирующую аватарку.Этот эффект присутствия человека, который находится в другой точке планеты, в Microsoft назвали "голопортацией".Как это работает — смотрите в видеоролике!
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наука, технологии, виртуальная реальность, земля, гаджет, microsoft, видео
Microsoft представил новый гаджет — он "голопортирует" людей по Земле за секунду 11:55 09.03.2021 (обновлено: 17:14 09.03.2021)
Технологию назвали Microsoft Mesh. Это коммуникационная платформа смешанной реальности, ее "фишка" — в голограммах.
Как работает устройство: вы можете находиться в разных точках планеты, но, включив гаджет, оказываетесь в одной локации.
Это стало возможным благодаря технологии 3D-захвата: она создает голограмму каждого человека и воспроизводит ее рядом с вами.
В итоге, визуально складывается ощущение, что вы все находитесь в одной комнате, хотя физически пребываете очень далеко друг от друга.
Человек может сделать так, чтобы отображалось или его собственное изображение, или же он может выбрать говорящую и жестикулирующую аватарку.
Этот эффект присутствия человека, который находится в другой точке планеты, в Microsoft назвали "голопортацией".
Как это работает — смотрите в видеоролике!