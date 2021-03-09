https://uz.sputniknews.ru/20210309/Pochemu-ne-smogli-spasti-SSSR--eks-sovetnik-Eltsina-rasskazal-pravdu-16153700.html

Почему не смогли спасти СССР — экс-советник Ельцина рассказал правду

Почему не смогли спасти СССР — экс-советник Ельцина рассказал правду

Датой распада страны считается 25 декабря 1991-го — в тот день Горбачев объявил народу об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T10:20+0500

2021-03-09T10:20+0500

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история

распад ссср

ссср

общество

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич спустя много лет высказал свое мнение о том, почему же не удалось предотвратить развал СССР.По его словам, первый президент СССР Михаил Горбачев до последнего пытался сохранить страну, но события, происходившие в обществе, не позволили этого сделать.Речь идет об августовском путче 1991 года, который стал критическим ударом, некой "точкой невозврата", считает Станкевич.По его мнению, Горбачеву попросту не повезло.По его словам, КПСС сперва завела страну в тупик, а затем "неловко реформировала".Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что народ СССР мог быть уничтожен гораздо раньше — во времена Великой Отечественной войны.Однако героизм и установка "идти до самого конца" привели страну к победе и позволили ей дальше расти и развиваться.История СССР фактически закончилась 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о том, что он покидает пост главы государства.Этому предшествовало подписание 8 декабря Беловежского соглашения лидерами РФ, Беларуси и Украины. В документе говорилось о прекращении существования СССР и создании СНГ.С тех пор эксперты все чаще анализируют, можно ли было попытаться спасти страну и стала ли потом жизнь лучше.Как показал опрос, почти во всех странах СНГ люди старше 35 лет считают, что в СССР жилось лучше, чем после его развала.

/20210305/Zachem-kommunisty-razvalili-SSSR-16132471.html

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