Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210309/Pochemu-ne-smogli-spasti-SSSR--eks-sovetnik-Eltsina-rasskazal-pravdu-16153700.html
Почему не смогли спасти СССР — экс-советник Ельцина рассказал правду
Почему не смогли спасти СССР — экс-советник Ельцина рассказал правду
Датой распада страны считается 25 декабря 1991-го — в тот день Горбачев объявил народу об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T10:20+0500
2021-03-09T17:15+0500
история
распад ссср
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/09/16153625_0:104:3000:1792_1920x0_80_0_0_8d378154d1693b1c2b3d0252ab813d42.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич спустя много лет высказал свое мнение о том, почему же не удалось предотвратить развал СССР.По его словам, первый президент СССР Михаил Горбачев до последнего пытался сохранить страну, но события, происходившие в обществе, не позволили этого сделать.Речь идет об августовском путче 1991 года, который стал критическим ударом, некой "точкой невозврата", считает Станкевич.По его мнению, Горбачеву попросту не повезло.По его словам, КПСС сперва завела страну в тупик, а затем "неловко реформировала".Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что народ СССР мог быть уничтожен гораздо раньше — во времена Великой Отечественной войны.Однако героизм и установка "идти до самого конца" привели страну к победе и позволили ей дальше расти и развиваться.История СССР фактически закончилась 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о том, что он покидает пост главы государства.Этому предшествовало подписание 8 декабря Беловежского соглашения лидерами РФ, Беларуси и Украины. В документе говорилось о прекращении существования СССР и создании СНГ.С тех пор эксперты все чаще анализируют, можно ли было попытаться спасти страну и стала ли потом жизнь лучше.Как показал опрос, почти во всех странах СНГ люди старше 35 лет считают, что в СССР жилось лучше, чем после его развала.
/20210305/Zachem-kommunisty-razvalili-SSSR-16132471.html
/20201117/Pochemu-Rossiya-nichego-ne-mozhet-sdelat-s-oskolkami-SSSR-15421028.html
ссср
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/09/16153625_576:0:3000:1818_1920x0_80_0_0_3cf94f236acb1c0da7dd516061124f21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
история, распад ссср, ссср

Почему не смогли спасти СССР — экс-советник Ельцина рассказал правду

10:20 09.03.2021 (обновлено: 17:15 09.03.2021)
506
© AFP 2018 / Dima TaninАвгустовский путч 1991 года
Августовский путч 1991 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© AFP 2018 / Dima Tanin
Датой распада страны считается 25 декабря 1991-го — в тот день Горбачев объявил народу об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало подписание 8 декабря Беловежского соглашения лидерами РФ, Беларуси и Украины.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Станкевич спустя много лет высказал свое мнение о том, почему же не удалось предотвратить развал СССР.
Митинг на Калужской площади в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2021
Зачем коммунисты развалили СССР?
5 Марта, 10:27
0
По его словам, первый президент СССР Михаил Горбачев до последнего пытался сохранить страну, но события, происходившие в обществе, не позволили этого сделать.
Речь идет об августовском путче 1991 года, который стал критическим ударом, некой "точкой невозврата", считает Станкевич.
По его мнению, Горбачеву попросту не повезло.
"Существует такой фактор, как непредвиденные нежелательные последствия. В истории это происходит сплошь и рядом. Так и было с Горбачевым. Он действительно стремился сохранить Советский Союз. Но, к сожалению, произошел путч в августе 1991 года. И все республики, которые готовы были оставаться, побежали от Москвы. В итоге СССР распался", — заявил Станкевич в интервью Ura.ru.
По его словам, КПСС сперва завела страну в тупик, а затем "неловко реформировала".
Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что народ СССР мог быть уничтожен гораздо раньше — во времена Великой Отечественной войны.
Сторонник кандидата в президенты, экс-премьера, лидера партии Действие и солидарность Майи Санду - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2020
Почему Россия ничего не может сделать с осколками СССР
17 Ноября 2020, 14:29
0
Однако героизм и установка "идти до самого конца" привели страну к победе и позволили ей дальше расти и развиваться.
История СССР фактически закончилась 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил о том, что он покидает пост главы государства.
Этому предшествовало подписание 8 декабря Беловежского соглашения лидерами РФ, Беларуси и Украины. В документе говорилось о прекращении существования СССР и создании СНГ.
С тех пор эксперты все чаще анализируют, можно ли было попытаться спасти страну и стала ли потом жизнь лучше.
Как показал опрос, почти во всех странах СНГ люди старше 35 лет считают, что в СССР жилось лучше, чем после его развала.
Кому при Советском Союзе было жить хорошо
Кому при Советском Союзе было жить хорошо - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
010000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:31Ташкент пригласил Тегеран на конференцию стран Центральной и Южной Азии
18:11Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
17:53Русско-китайская вакцина против "политического вируса"
17:40Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
17:26Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
17:20Стала известна программа визита Садыра Жапарова в Узбекистан
17:13В Узбекистане задержали предполагаемого таксиста-педофила
17:11Узбекистан "сидит" на золотых слитках — его рудник признан крупнейшим в мире
16:26Почти 500 узбекистанцев отправились на работу в Казахстан
15:48С начала года в ДТП в Узбекистане погибли 265 человек — статистика
15:43Лавиноопасно и дождливо: узбекистанцев предупредили о переменчивой погоде
15:32Как защитить объекты культурного наследия Узбекистана
15:27Самаркандца убили за любовное признание по телефону
15:27"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
15:25"Гонщик" на Chevrolet Cobalt устроил аварию в Ташкенте
14:50Узбекистанку подозревают в умышленном заражении ВИЧ более 10 мужчин
14:31Абдулазиз Камилов посетит Пакистан
12:53"Помолвки не было!" — Муниса Ризаева прокомментировала интригующее фото с кольцом
12:41Ольга Забелинская завоевала "серебро" на турнире в Турции
12:27Похожи? Звезды, у которых есть куклы-двойники Барби, — фотолента