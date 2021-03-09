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https://uz.sputniknews.ru/20210309/SShA-obrushat-na-Rossiyu-nevidimoe-vozmezdie-16153969.html
США обрушат на Россию невидимое возмездие
США обрушат на Россию невидимое возмездие
Газета The New York Times сообщила миру, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты проведут суперсекретную спецоперацию, в ходе которой нанесут "скрытые... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T10:37+0500
2021-03-09T14:19+0500
россия
сша
колумнисты
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Анонимные источники рассказали изданию, что последствия запланированных мероприятий будут очевидны для Владимира Путина, а также российских спецслужб и армии, но незаметны для всех остальных, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.Это согласуется с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который пару недель назад сообщил о готовности Вашингтона использовать набор "видимых и невидимых инструментов".Речь идет об ответе на кибератаку, совершенную на программное обеспечение компании по компьютерной безопасности SolarWinds, о которой стало известно в декабре прошлого года.Среди клиентов фирмы — ключевые правительственные учреждения США, а в числе пострадавших от взлома называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Государственный департамент.Спецслужбы и власти Штатов, а также ряд профильных корпораций прямо обвиняют в произошедшем Москву. По их утверждению, нападение было осуществлено хакерами, непосредственно связанными с российскими разведывательными структурами, а целью их действий был шпионаж.В конце феврале на слушаниях в комитете сената по разведке глава Microsoft Брэд Смит сказал, что это "была, вероятно, самая крупная и изощренная атака, которую когда-либо видел мир".Правда, другие представители отрасли не столь однозначны в обвинениях России. На тех же слушаниях представители двух ключевых компаний, специализирующихся на кибербезопасности, CrowdStrike и FireEye, признали, что у них нет данных о причастности Москвы к взлому.В России происходящее обычно рассматривается в рамках привычного тренда отношений с Западом: тот громко и бездоказательно обвиняет нашу страну в самых удивительных преступлениях, находя тем самым повод для новых санкций и дальнейшей эскалации.Однако если рассматривать ситуацию с точки зрения США, все выглядит заметно сложнее.Данная кибератака на самом деле представляет собой нечто из ряда вон выходящее.И хотя американские официальные лица твердят, что серьезного ущерба безопасности страны нанесено не было, крайне острая реакция властей США заставляет сомневаться в их искренности.Стоит напомнить, что из-за действий хакеров в Белом доме было созвано экстренное совещание, а советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать поездку в Европу и срочно вернуться в Вашингтон.Молниеносно — за каких-то два месяца — организованные слушания в сенате также подтверждают беспрецедентность произошедшего. Особо стоит отметить то, как освещалось это мероприятие в американских СМИ.Журналисты писали, что "сенат поджарил Microsoft и SolarWinds", а Reuters, один раз мимоходом упомянув Россию в своем материале о слушаниях, полностью сосредоточился на том, как корпорации защищали себя и валили друг на друга вину за случившееся.В компьютерной безопасности США действительно была пробита настолько грандиозная дыра, что это повергло в шок систему.Неслучайно все тот же Брэд Смит утверждает, что над взломом работало не менее тысячи "очень умелых, добросовестных инженеров", — надо же как-то оправдывать собственный провал.Россия же представляет во всех отношениях самый удобный объект для подобных обвинений, технология наветов в адрес которой отлажена до автоматизма.А выбранный Штатами формат "скрытого" ответа предоставляет им широчайшие возможности заявить о любом желаемом ими результате грядущих ударов возмездия по Москве.Правда, американцы так часто стали прибегать к громким обещаниям невидимых, но суперэффективных действий, что возникает вопрос, до какой степени на них построена и их система национальной кибербезопасности, в которой хакерам удалось проломить столь впечатляющую брешь.
/20200825/Koltashev-bolshinstvo-kiberatak-organizovany-so-storony-SShA-14835754.html
/20190227/SMI-rasskazali-o-kiberatake-amerikanskikh-spetssluzhb-na-Rossiyu-10922549.html
/20210223/Ekspert-posle-takogo-o-normalizatsii-otnosheniy-mezhdu-SShA-i-RF-mozhno-zabyt-16062469.html
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Ирина Алкснис
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/81/7588160_0:0:448:448_100x100_80_0_0_a141ed2ada36acd64d4e57387d493e8d.png
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россия, сша, колумнисты

США обрушат на Россию невидимое возмездие

10:37 09.03.2021 (обновлено: 14:19 09.03.2021)
112
© REUTERS / Kacper Pempel/Files A man types on a computer keyboard
A man types on a computer keyboard - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© REUTERS / Kacper Pempel/Files
Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
Все материалы
Газета The New York Times сообщила миру, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты проведут суперсекретную спецоперацию, в ходе которой нанесут "скрытые контрудары" по киберсистемам, связанным с российскими властями.
Анонимные источники рассказали изданию, что последствия запланированных мероприятий будут очевидны для Владимира Путина, а также российских спецслужб и армии, но незаметны для всех остальных, пишет колумнист РИА Новости Ирина Алкснис.
Это согласуется с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который пару недель назад сообщил о готовности Вашингтона использовать набор "видимых и невидимых инструментов".
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений РФ Василий Колташов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2020
Колташев: большинство кибератак организованы со стороны США
25 Августа 2020, 15:22
0
Речь идет об ответе на кибератаку, совершенную на программное обеспечение компании по компьютерной безопасности SolarWinds, о которой стало известно в декабре прошлого года.
Среди клиентов фирмы — ключевые правительственные учреждения США, а в числе пострадавших от взлома называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Государственный департамент.
Спецслужбы и власти Штатов, а также ряд профильных корпораций прямо обвиняют в произошедшем Москву. По их утверждению, нападение было осуществлено хакерами, непосредственно связанными с российскими разведывательными структурами, а целью их действий был шпионаж.
В конце феврале на слушаниях в комитете сената по разведке глава Microsoft Брэд Смит сказал, что это "была, вероятно, самая крупная и изощренная атака, которую когда-либо видел мир".
Правда, другие представители отрасли не столь однозначны в обвинениях России. На тех же слушаниях представители двух ключевых компаний, специализирующихся на кибербезопасности, CrowdStrike и FireEye, признали, что у них нет данных о причастности Москвы к взлому.
По их словам, максимум можно говорить о том, что "нападение соответствовало поведению русских", а "использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран".
В России происходящее обычно рассматривается в рамках привычного тренда отношений с Западом: тот громко и бездоказательно обвиняет нашу страну в самых удивительных преступлениях, находя тем самым повод для новых санкций и дальнейшей эскалации.
Информационные технологии - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.02.2019
В мире
СМИ рассказали о кибератаке американских спецслужб на Россию
27 Февраля 2019, 09:15
0
Однако если рассматривать ситуацию с точки зрения США, все выглядит заметно сложнее.
Данная кибератака на самом деле представляет собой нечто из ряда вон выходящее.
И хотя американские официальные лица твердят, что серьезного ущерба безопасности страны нанесено не было, крайне острая реакция властей США заставляет сомневаться в их искренности.
Стоит напомнить, что из-за действий хакеров в Белом доме было созвано экстренное совещание, а советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать поездку в Европу и срочно вернуться в Вашингтон.
Молниеносно — за каких-то два месяца — организованные слушания в сенате также подтверждают беспрецедентность произошедшего. Особо стоит отметить то, как освещалось это мероприятие в американских СМИ.
Журналисты писали, что "сенат поджарил Microsoft и SolarWinds", а Reuters, один раз мимоходом упомянув Россию в своем материале о слушаниях, полностью сосредоточился на том, как корпорации защищали себя и валили друг на друга вину за случившееся.
В компьютерной безопасности США действительно была пробита настолько грандиозная дыра, что это повергло в шок систему.
И уж конечно, для Штатов невозможно, немыслимо признать, что это сделала какая-то группа обычных злоумышленников. Если уж кому-то и под силу нанести такой болезненный удар по глобальной сверхдержаве, то это обязательно должно быть другое государство — обладающее соответствующими компетенциями и огромными ресурсами, в том числе человеческими.
Неслучайно все тот же Брэд Смит утверждает, что над взломом работало не менее тысячи "очень умелых, добросовестных инженеров", — надо же как-то оправдывать собственный провал.
Доктор экономических наук Владимир Васильев - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2021
Эксперт: после "такого" о нормализации отношений между США и РФ можно забыть
23 Февраля, 18:35
0
Россия же представляет во всех отношениях самый удобный объект для подобных обвинений, технология наветов в адрес которой отлажена до автоматизма.
А выбранный Штатами формат "скрытого" ответа предоставляет им широчайшие возможности заявить о любом желаемом ими результате грядущих ударов возмездия по Москве.
Правда, американцы так часто стали прибегать к громким обещаниям невидимых, но суперэффективных действий, что возникает вопрос, до какой степени на них построена и их система национальной кибербезопасности, в которой хакерам удалось проломить столь впечатляющую брешь.
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