Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана рассказали о подготовке к бою бронзового призера Олимпиады-2016, чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева против японца Рёсуке Ивасы.Поединок состоится 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена". Ахмадалиеву предстоит защитить свой чемпионский пояс.Председатель НОК Рустам Шаабдурахманов во вторник провел начальные переговоры по подготовке к этому событию. На встрече присутствовали в том числе директор "Хумо Арены" Рустам Мардиев и представители Федерации бокса Узбекистана.Ответственным лицам поручено подготовить эффектные декорации, баннеры и экспонаты, которые отобразят историю развития бокса в республике.Напомним, Ахмадалиев завоевал пояса WBA и IBF в январе 2020 года.
Узбекистанец и японец сразятся 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена".
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана рассказали о подготовке к бою бронзового призера Олимпиады-2016, чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева против японца Рёсуке Ивасы.
Поединок состоится 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена".
Ахмадалиеву предстоит защитить свой чемпионский пояс.
Председатель НОК Рустам Шаабдурахманов во вторник провел начальные переговоры по подготовке к этому событию. На встрече присутствовали в том числе директор "Хумо Арены" Рустам Мардиев и представители Федерации бокса Узбекистана.