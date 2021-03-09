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Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка
Узбекистанец и японец сразятся 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена". 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T19:47+0500
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана рассказали о подготовке к бою бронзового призера Олимпиады-2016, чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева против японца Рёсуке Ивасы.Поединок состоится 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена". Ахмадалиеву предстоит защитить свой чемпионский пояс.Председатель НОК Рустам Шаабдурахманов во вторник провел начальные переговоры по подготовке к этому событию. На встрече присутствовали в том числе директор "Хумо Арены" Рустам Мардиев и представители Федерации бокса Узбекистана.Ответственным лицам поручено подготовить эффектные декорации, баннеры и экспонаты, которые отобразят историю развития бокса в республике.Напомним, Ахмадалиев завоевал пояса WBA и IBF в январе 2020 года.
/20200203/Uzbekistan-vstrechaet-chempiona-Murodzhon-Akhmadaliev-vernulsya-v-Tashkent-13375862.html
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бокс, боксер, спорт, ташкент, узбекистан

Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка

19:47 09.03.2021 (обновлено: 19:49 09.03.2021)
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© AFP / Michael ReavesБоксер Муроджон Ахмадалиев радуется победе в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF
Боксер Муроджон Ахмадалиев радуется победе в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© AFP / Michael Reaves
Узбекистанец и японец сразятся 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена".
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана рассказали о подготовке к бою бронзового призера Олимпиады-2016, чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева против японца Рёсуке Ивасы.
Поединок состоится 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена".
Ахмадалиеву предстоит защитить свой чемпионский пояс.
Встреча боксера Муроджона Ахмадалиева в аэропорту Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2020
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Узбекистан встречает чемпиона: Муроджон Ахмадалиев вернулся в Ташкент
3 Февраля 2020, 13:41
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Председатель НОК Рустам Шаабдурахманов во вторник провел начальные переговоры по подготовке к этому событию. На встрече присутствовали в том числе директор "Хумо Арены" Рустам Мардиев и представители Федерации бокса Узбекистана.
Звездный час Муроджона Ахмадалиева: так даже Хабиба не встречали - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2020
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Звездный час Муроджона Ахмадалиева: откровение отца и награда от президента
3 Февраля 2020, 19:48
0
Ответственным лицам поручено подготовить эффектные декорации, баннеры и экспонаты, которые отобразят историю развития бокса в республике.
Напомним, Ахмадалиев завоевал пояса WBA и IBF в январе 2020 года.
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