https://uz.sputniknews.ru/20210309/boy-murodzhona-akhmadalieva-protiv-rsuke-ivasy-kak-idet-podgotovka-17477313.html

Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка

Бой Муроджона Ахмадалиева против Рёсуке Ивасы: как идет подготовка

Узбекистанец и японец сразятся 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена". 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T19:47+0500

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. В Национальном олимпийском комитете Узбекистана рассказали о подготовке к бою бронзового призера Олимпиады-2016, чемпиона мира по версиям IBF и WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева против японца Рёсуке Ивасы.Поединок состоится 3 апреля в ташкентском спортивном комплексе "Хумо Арена". Ахмадалиеву предстоит защитить свой чемпионский пояс.Председатель НОК Рустам Шаабдурахманов во вторник провел начальные переговоры по подготовке к этому событию. На встрече присутствовали в том числе директор "Хумо Арены" Рустам Мардиев и представители Федерации бокса Узбекистана.Ответственным лицам поручено подготовить эффектные декорации, баннеры и экспонаты, которые отобразят историю развития бокса в республике.Напомним, Ахмадалиев завоевал пояса WBA и IBF в январе 2020 года.

/20200203/Uzbekistan-vstrechaet-chempiona-Murodzhon-Akhmadaliev-vernulsya-v-Tashkent-13375862.html

/20200203/Zvezdnyy-chas-Murodzhona-Akhmadalieva-otkrovenie-ottsa-i-nagrada-ot-prezidenta-13380887.html

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