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"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал певицу Manizha, которая будет в этом году представлять Россию на "Евровидении". 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T15:27+0500
2021-03-09T17:13+0500
общество
россия
певица
евровидение
владимир жириновский
шоу-бизнес
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал певицу Manizha, которая будет в этом году представлять Россию на "Евровидении".Напомним, что артистка поедет на музыкальный конкурс с песней Russian woman.По мнению политика, такая песня не просто "не нужна", но и может сыграть злую шутку со страной.Он также отдельно прошелся по некоторым строчкам из песни. Так, например, его возмутила фраза из композиции: "Сын без отца, дочь без отца...""Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?" — воскликнул Жириновский.Напомним, что изначально на "Евровидение-2021" должна была поехать группа Little Big, однако вчера участники коллектива отказались от участия, дав дорогу новым артистам.По итогам зрительского голосования новым представителем РФ на конкурсе была выбрана певица Manizha таджикского происхождения.
/20210308/Rossiyu-na-Evrovidenii-2021-mozhet-predstavit-tadzhichka--video-vzryvnogo-nomera-16152960.html
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россия, певица, евровидение, владимир жириновский, шоу-бизнес

"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России

15:27 09.03.2021 (обновлено: 17:13 09.03.2021)
0
© Sputnik / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Нина Зотина
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Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал певицу Manizha, которая будет в этом году представлять Россию на "Евровидении".
Напомним, что артистка поедет на музыкальный конкурс с песней Russian woman.
По мнению политика, такая песня не просто "не нужна", но и может сыграть злую шутку со страной.
"Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России", — заявил Жириновский.
Он также отдельно прошелся по некоторым строчкам из песни. Так, например, его возмутила фраза из композиции: "Сын без отца, дочь без отца..."
"Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?" — воскликнул Жириновский.
Певица Manizha Манижа Сангин (Хамраева) выступает во время церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2018 год Золотой Орел в павильоне киноконцерна Мосфильм в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
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РФ на "Евровидении" представит таджичка с рэпом про "русскую женщину" — видео
Вчера, 22:51
0
Напомним, что изначально на "Евровидение-2021" должна была поехать группа Little Big, однако вчера участники коллектива отказались от участия, дав дорогу новым артистам.
По итогам зрительского голосования новым представителем РФ на конкурсе была выбрана певица Manizha таджикского происхождения.
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