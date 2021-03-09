https://uz.sputniknews.ru/20210309/kto-ee-vybral-zhirinovskogo-vozmutila-novaya-uchastnitsa-evrovideniya-ot-rossii-17469297.html

"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России

"Кто ее выбрал?": Жириновского возмутила новая участница "Евровидения" от России

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал певицу Manizha, которая будет в этом году представлять Россию на "Евровидении". 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T15:27+0500

2021-03-09T15:27+0500

2021-03-09T17:13+0500

общество

россия

певица

евровидение

владимир жириновский

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/986/31/9863101_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e7c3a37a2135ef0c5661ef095ae00be8.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал певицу Manizha, которая будет в этом году представлять Россию на "Евровидении".Напомним, что артистка поедет на музыкальный конкурс с песней Russian woman.По мнению политика, такая песня не просто "не нужна", но и может сыграть злую шутку со страной.Он также отдельно прошелся по некоторым строчкам из песни. Так, например, его возмутила фраза из композиции: "Сын без отца, дочь без отца...""Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?" — воскликнул Жириновский.Напомним, что изначально на "Евровидение-2021" должна была поехать группа Little Big, однако вчера участники коллектива отказались от участия, дав дорогу новым артистам.По итогам зрительского голосования новым представителем РФ на конкурсе была выбрана певица Manizha таджикского происхождения.

/20210308/Rossiyu-na-Evrovidenii-2021-mozhet-predstavit-tadzhichka--video-vzryvnogo-nomera-16152960.html

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

россия, певица, евровидение, владимир жириновский, шоу-бизнес