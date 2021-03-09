https://uz.sputniknews.ru/20210309/prezident-ibr-mozhet-priekhat-v-uzbekistan-v-mae-2021-goda-17473189.html

Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года

Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года

В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу" в преддверии 46-го Ежегодного... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T17:26+0500

2021-03-09T17:26+0500

2021-03-09T17:28+0500

экономика

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

инвестиции

сотрудничество

исламский банк развития

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/947/89/9478952_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ac0c29d0db54e1e5718f386dbb6b6d11.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Зампремьера — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с Генсеком Группы Исламского банка развития (ИБР) Гассаном аль-Баба, сообщили в пресс-службе МИВТ.Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в Узбекистане в 2021-м.В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу", посвященного широкому освещению предстоящего заседания в международных масс-медиа.Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек – представители 57 стран-членов Банка, международных организаций и финансовых институтов, зарубежных деловых кругов и средств массовой информации. По итогам встречи стороны выразили готовность к тесному взаимодействию в целях проведения заседания на высоком организационном уровне и оперативного решения всех возникающих вопросов.

/20201221/IBR-profinansiruet-proekty-v-Uzbekistane-na-509-mln-15639149.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, инвестиции, сотрудничество, исламский банк развития