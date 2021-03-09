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Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года
В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу" в преддверии 46-го Ежегодного... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T17:26+0500
2021-03-09T17:28+0500
экономика
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
инвестиции
сотрудничество
исламский банк развития
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Зампремьера — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с Генсеком Группы Исламского банка развития (ИБР) Гассаном аль-Баба, сообщили в пресс-службе МИВТ.Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в Узбекистане в 2021-м.В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу", посвященного широкому освещению предстоящего заседания в международных масс-медиа.Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек – представители 57 стран-членов Банка, международных организаций и финансовых институтов, зарубежных деловых кругов и средств массовой информации. По итогам встречи стороны выразили готовность к тесному взаимодействию в целях проведения заседания на высоком организационном уровне и оперативного решения всех возникающих вопросов.
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, инвестиции, сотрудничество, исламский банк развития

Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года

17:26 09.03.2021 (обновлено: 17:28 09.03.2021)
109
© Sputnik / Рамиз БахтияровПрезидент ИБР Бандар Хаджар
Президент ИБР Бандар Хаджар - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу" в преддверии 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Зампремьера — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с Генсеком Группы Исламского банка развития (ИБР) Гассаном аль-Баба, сообщили в пресс-службе МИВТ.
Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в Узбекистане в 2021-м.
В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу", посвященного широкому освещению предстоящего заседания в международных масс-медиа.
Исламский банк развития - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.12.2020
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Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек – представители 57 стран-членов Банка, международных организаций и финансовых институтов, зарубежных деловых кругов и средств массовой информации.

"Мероприятие будет способствовать расширению масштабов сотрудничества с ИБР и увеличению портфеля инвестиций Банка", - говорится на сайте ведомства.

По итогам встречи стороны выразили готовность к тесному взаимодействию в целях проведения заседания на высоком организационном уровне и оперативного решения всех возникающих вопросов.
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