Президент ИБР может приехать в Узбекистан в мае 2021 года

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Зампремьера — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с Генсеком Группы Исламского банка развития (ИБР) Гассаном аль-Баба, сообщили в пресс-службе МИВТ.Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в Узбекистане в 2021-м.В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу", посвященного широкому освещению предстоящего заседания в международных масс-медиа.Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек – представители 57 стран-членов Банка, международных организаций и финансовых институтов, зарубежных деловых кругов и средств массовой информации. По итогам встречи стороны выразили готовность к тесному взаимодействию в целях проведения заседания на высоком организационном уровне и оперативного решения всех возникающих вопросов.
В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу" в преддверии 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Зампремьера — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с Генсеком Группы Исламского банка развития (ИБР) Гассаном аль-Баба, сообщили в пресс-службе МИВТ.
Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к проведению 46-го Ежегодного заседания Совета Управляющих ИБР в Узбекистане в 2021-м.
В мае текущего года президент ИБР Бандар Хаджар рассматривает возможность приехать в Узбекистан для проведения "роуд-шоу", посвященного широкому освещению предстоящего заседания в международных масс-медиа.
Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек – представители 57 стран-членов Банка, международных организаций и финансовых институтов, зарубежных деловых кругов и средств массовой информации.
"Мероприятие будет способствовать расширению масштабов сотрудничества с ИБР и увеличению портфеля инвестиций Банка", - говорится на сайте ведомства.
По итогам встречи стороны выразили готовность к тесному взаимодействию в целях проведения заседания на высоком организационном уровне и оперативного решения всех возникающих вопросов.