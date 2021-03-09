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https://uz.sputniknews.ru/20210309/samarkandtsa-ubili-za-lyubovnoe-priznanie-po-telefonu-17467165.html
Самаркандца убили за любовное признание по телефону
Самаркандца убили за любовное признание по телефону
Родственники женщины забили мужчину до смерти и скинули его тело в канал. Суд назначил им до 18,5 лет лишения свободы. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T15:27+0500
2021-03-09T15:37+0500
приговор
убийство
происшествия
верховный суд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. К длительным годам лишения свободы приговорены четверо жителей Самарканда за жестокое убийство мужчины, признавшегося в любви их замужней родственнице, сообщает пресс-служба Верховного суда.Инцидент произошел в Пахтачинском районе Самаркандской области. Убитый позвонил женщине и признался в своих чувствах. В разговоре он заявил, что знает о работе ее мужа в России и пригласил ее на встречу, пообещав, что она останется тайной.Возмущенная женщина отвергла ухаживания и рассказала о разговоре брату супруга. Чтобы проучить поклонника, тот позвал еще троих родственников. Как ни пыталась она после этого успокоить разъяренных мужчин, ничего не помогало.Братья позвонили парню и назначили встречу в здании заброшенного детского сада. Там – избили его лопатой и задушили женским платком. Чтобы избавиться от следов преступления, они скинули тело убитого в Нарпайский канал и угнали его машину.Как сообщается на сайте суда, подозреваемые полностью признали свою вину. Их осудили по пунктам "ж", "п" части 2 статьи 97 ("Особо жестокое убийство человека группой людей") и по пункту "б" части 2 статьи 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Узбекистана.Преступники получили от 13 до 18,5 лет лишения свободы. При назначении наказания учитывался уровень участия подсудимых в убийстве.
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приговор, убийство, верховный суд узбекистана

Самаркандца убили за любовное признание по телефону

15:27 09.03.2021 (обновлено: 15:37 09.03.2021)
0
© Sputnik / Стас ЭтвешНаручники
Наручники - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Sputnik / Стас Этвеш
Родственники женщины забили мужчину до смерти и скинули его тело в канал. Суд назначил им до 18,5 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. К длительным годам лишения свободы приговорены четверо жителей Самарканда за жестокое убийство мужчины, признавшегося в любви их замужней родственнице, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Инцидент произошел в Пахтачинском районе Самаркандской области. Убитый позвонил женщине и признался в своих чувствах. В разговоре он заявил, что знает о работе ее мужа в России и пригласил ее на встречу, пообещав, что она останется тайной.
Возмущенная женщина отвергла ухаживания и рассказала о разговоре брату супруга. Чтобы проучить поклонника, тот позвал еще троих родственников. Как ни пыталась она после этого успокоить разъяренных мужчин, ничего не помогало.
Преступник за решеткой - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.03.2021
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Правоохранители за год раскрыли свыше 90 процентов преступлений
Вчера, 13:36
0
Братья позвонили парню и назначили встречу в здании заброшенного детского сада. Там – избили его лопатой и задушили женским платком. Чтобы избавиться от следов преступления, они скинули тело убитого в Нарпайский канал и угнали его машину.
Как сообщается на сайте суда, подозреваемые полностью признали свою вину. Их осудили по пунктам "ж", "п" части 2 статьи 97 ("Особо жестокое убийство человека группой людей") и по пункту "б" части 2 статьи 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Узбекистана.
Преступники получили от 13 до 18,5 лет лишения свободы. При назначении наказания учитывался уровень участия подсудимых в убийстве.
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