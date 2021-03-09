Самаркандца убили за любовное признание по телефону

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. К длительным годам лишения свободы приговорены четверо жителей Самарканда за жестокое убийство мужчины, признавшегося в любви их замужней родственнице, сообщает пресс-служба Верховного суда.Инцидент произошел в Пахтачинском районе Самаркандской области. Убитый позвонил женщине и признался в своих чувствах. В разговоре он заявил, что знает о работе ее мужа в России и пригласил ее на встречу, пообещав, что она останется тайной.Возмущенная женщина отвергла ухаживания и рассказала о разговоре брату супруга. Чтобы проучить поклонника, тот позвал еще троих родственников. Как ни пыталась она после этого успокоить разъяренных мужчин, ничего не помогало.Братья позвонили парню и назначили встречу в здании заброшенного детского сада. Там – избили его лопатой и задушили женским платком. Чтобы избавиться от следов преступления, они скинули тело убитого в Нарпайский канал и угнали его машину.Как сообщается на сайте суда, подозреваемые полностью признали свою вину. Их осудили по пунктам "ж", "п" части 2 статьи 97 ("Особо жестокое убийство человека группой людей") и по пункту "б" части 2 статьи 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Узбекистана.Преступники получили от 13 до 18,5 лет лишения свободы. При назначении наказания учитывался уровень участия подсудимых в убийстве.
Родственники женщины забили мужчину до смерти и скинули его тело в канал. Суд назначил им до 18,5 лет лишения свободы.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. К длительным годам лишения свободы приговорены четверо жителей Самарканда за жестокое убийство мужчины, признавшегося в любви их замужней родственнице, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Инцидент произошел в Пахтачинском районе Самаркандской области. Убитый позвонил женщине и признался в своих чувствах. В разговоре он заявил, что знает о работе ее мужа в России и пригласил ее на встречу, пообещав, что она останется тайной.
Возмущенная женщина отвергла ухаживания и рассказала о разговоре брату супруга. Чтобы проучить поклонника, тот позвал еще троих родственников. Как ни пыталась она после этого успокоить разъяренных мужчин, ничего не помогало.
Братья позвонили парню и назначили встречу в здании заброшенного детского сада. Там – избили его лопатой и задушили женским платком. Чтобы избавиться от следов преступления, они скинули тело убитого в Нарпайский канал и угнали его машину.
Как сообщается на сайте суда, подозреваемые полностью признали свою вину. Их осудили по пунктам "ж", "п" части 2 статьи 97 ("Особо жестокое убийство человека группой людей") и по пункту "б" части 2 статьи 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Узбекистана.
Преступники получили от 13 до 18,5 лет лишения свободы. При назначении наказания учитывался уровень участия подсудимых в убийстве.