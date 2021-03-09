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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-rasschityvaet-na-otkrytie-filialov-turetskikh-vuzov-17473846.html
Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов
Главы внешнеполитических ведомств двух стран во вторник провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T17:40+0500
2021-03-09T17:48+0500
политика
мевлют чавушоглу
турция
узбекистан
абдулазиз камилов
политика
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на расширение партнерства с Турцией в сфере образования, в частности — на открытие филиалов турецких вузов, сообщили в МИД РУз.По данным пресс-службы, 9 марта в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.Также рассмотрен ход подготовки ко второму заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.Турецкая сторона была приглашена на ряд мероприятий, намеченных в Узбекистане в этом году: Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", международные фестивали - ремесленников, народных сказителей "Бахши", "Мелодии Востока".Чавушоглу 6-9 марта посещает с визитом Узбекистан, в воскресенье он принял участие в открытии турецкого Генконсульства в Самарканде, накануне посетил Хиву и Бухару.На сегодня в РУз работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.
/20210114/V-SPbGU-podelilis-podrobnostyami-otkrytiya-filiala-universiteta-v-Tashkente-15790575.html
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мевлют чавушоглу, турция, узбекистан, абдулазиз камилов, политика

Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов

17:40 09.03.2021 (обновлено: 17:48 09.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Турцию с визитом - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главы внешнеполитических ведомств двух стран во вторник провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на расширение партнерства с Турцией в сфере образования, в частности — на открытие филиалов турецких вузов, сообщили в МИД РУз.
По данным пресс-службы, 9 марта в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
"Отдельное внимание уделено вопросам расширения партнерства в научно-образовательной сфере, в том числе открытия филиала университета Бахчешехир в Узбекистане, а также учреждения Ферганской высшей школы туризма совместно с университетом имени Ходжи Байрама Вали", — говорится в публикации.
Также рассмотрен ход подготовки ко второму заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
Турецкая сторона была приглашена на ряд мероприятий, намеченных в Узбекистане в этом году: Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", международные фестивали - ремесленников, народных сказителей "Бахши", "Мелодии Востока".
Чавушоглу 6-9 марта посещает с визитом Узбекистан, в воскресенье он принял участие в открытии турецкого Генконсульства в Самарканде, накануне посетил Хиву и Бухару.
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На сегодня в РУз работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.
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