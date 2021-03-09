https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-rasschityvaet-na-otkrytie-filialov-turetskikh-vuzov-17473846.html

Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов

Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов

Главы внешнеполитических ведомств двух стран во вторник провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего... 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T17:40+0500

2021-03-09T17:40+0500

2021-03-09T17:48+0500

политика

мевлют чавушоглу

турция

узбекистан

абдулазиз камилов

политика

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на расширение партнерства с Турцией в сфере образования, в частности — на открытие филиалов турецких вузов, сообщили в МИД РУз.По данным пресс-службы, 9 марта в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.Также рассмотрен ход подготовки ко второму заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.Турецкая сторона была приглашена на ряд мероприятий, намеченных в Узбекистане в этом году: Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", международные фестивали - ремесленников, народных сказителей "Бахши", "Мелодии Востока".Чавушоглу 6-9 марта посещает с визитом Узбекистан, в воскресенье он принял участие в открытии турецкого Генконсульства в Самарканде, накануне посетил Хиву и Бухару.На сегодня в РУз работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.

/20210114/V-SPbGU-podelilis-podrobnostyami-otkrytiya-filiala-universiteta-v-Tashkente-15790575.html

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мевлют чавушоглу, турция, узбекистан, абдулазиз камилов, политика