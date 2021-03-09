Узбекистан рассчитывает на открытие филиалов турецких вузов

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на расширение партнерства с Турцией в сфере образования, в частности — на открытие филиалов турецких вузов, сообщили в МИД РУз.По данным пресс-службы, 9 марта в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.Также рассмотрен ход подготовки ко второму заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.Турецкая сторона была приглашена на ряд мероприятий, намеченных в Узбекистане в этом году: Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", международные фестивали - ремесленников, народных сказителей "Бахши", "Мелодии Востока".Чавушоглу 6-9 марта посещает с визитом Узбекистан, в воскресенье он принял участие в открытии турецкого Генконсульства в Самарканде, накануне посетил Хиву и Бухару.На сегодня в РУз работают 130 высших учебных заведений, из которых 96 — государственные, девять — негосударственные, 25 — иностранные вузы и их филиалы.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран во вторник провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают на расширение партнерства с Турцией в сфере образования, в частности — на открытие филиалов турецких вузов, сообщили в МИД РУз.
По данным пресс-службы, 9 марта в Ташкенте главы внешнеполитических ведомств двух стран Абдулазиз Камилов и Мевлют Чавушоглу провели второе заседание группы по стратегическому планированию и обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.
"Отдельное внимание уделено вопросам расширения партнерства в научно-образовательной сфере, в том числе открытия филиала университета Бахчешехир в Узбекистане, а также учреждения Ферганской высшей школы туризма совместно с университетом имени Ходжи Байрама Вали", — говорится в публикации.
Также рассмотрен ход подготовки ко второму заседанию узбекско-турецкого совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
Турецкая сторона была приглашена на ряд мероприятий, намеченных в Узбекистане в этом году: Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", международные фестивали - ремесленников, народных сказителей "Бахши", "Мелодии Востока".
Чавушоглу 6-9 марта посещает с визитом Узбекистан, в воскресенье он принял участие в открытии турецкого Генконсульства в Самарканде, накануне посетил Хиву и Бухару.