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Чувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые
Чувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Чувство усталости может совсем не иметь ничего общего с усталостью. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T18:06+0500
2021-03-10T18:06+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Чувство усталости может совсем не иметь ничего общего с усталостью. Иногда это указывает на злокачественную (пернициозную) анемию, вызванную острой нехваткой витамина B12.К таким выводам пришли британские медики, пишет Express.Что такое пернициозная анемия? Это заболевание, при котором нарушается процесс образования, развития и созревания клеток крови (в науке называется кроветворением).Какие еще симптомы могут указывать на наличие опасной болезни? Специалисты выделили пять главных "звоночков": это учащенное сердцебиение, головные боли, сниженный аппетит, боли во рту и языке, а также одышка, которая появляется при незначительных физических нагрузках.Как восполнить дефицит витамина B12? Проще всего — включить в рацион еду, которая будет содержать этот элемент. К примеру, он есть в говядине, яйцах, злаках и лососе. Необходимая суточная доза витамина для взрослого человека 19-64 лет — примерно 1,5 миллиграмма.
/20210129/Uchenye-nekhvatka-etogo-vitamina-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-COVID-19-15893654.html
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витамины, еда, ученые, здоровье

Чувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые

18:06 10.03.2021
596
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© Sputnik / Константин Михальчевский
/
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Чувство усталости может совсем не иметь ничего общего с усталостью.
Иногда это указывает на злокачественную (пернициозную) анемию, вызванную острой нехваткой витамина B12.
К таким выводам пришли британские медики, пишет Express.
Что такое пернициозная анемия? Это заболевание, при котором нарушается процесс образования, развития и созревания клеток крови (в науке называется кроветворением).
Банка с жирорастворимыми витаминами - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2021
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Ученые: нехватка этого витамина может вызвать тяжелое течение COVID-19
29 Января, 13:57
0
Какие еще симптомы могут указывать на наличие опасной болезни? Специалисты выделили пять главных "звоночков": это учащенное сердцебиение, головные боли, сниженный аппетит, боли во рту и языке, а также одышка, которая появляется при незначительных физических нагрузках.
Как восполнить дефицит витамина B12? Проще всего — включить в рацион еду, которая будет содержать этот элемент. К примеру, он есть в говядине, яйцах, злаках и лососе.
Необходимая суточная доза витамина для взрослого человека 19-64 лет — примерно 1,5 миллиграмма.
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