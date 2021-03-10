https://uz.sputniknews.ru/20210310/chuvstvo-silnoy-ustalosti-mozhet-byt-obmankoy-opasnoy-bolezni--uchenye-17485731.html

Чувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые

Чувство сильной усталости может быть "обманкой" опасной болезни — ученые

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Чувство усталости может совсем не иметь ничего общего с усталостью. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T18:06+0500

2021-03-10T18:06+0500

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Чувство усталости может совсем не иметь ничего общего с усталостью. Иногда это указывает на злокачественную (пернициозную) анемию, вызванную острой нехваткой витамина B12.К таким выводам пришли британские медики, пишет Express.Что такое пернициозная анемия? Это заболевание, при котором нарушается процесс образования, развития и созревания клеток крови (в науке называется кроветворением).Какие еще симптомы могут указывать на наличие опасной болезни? Специалисты выделили пять главных "звоночков": это учащенное сердцебиение, головные боли, сниженный аппетит, боли во рту и языке, а также одышка, которая появляется при незначительных физических нагрузках.Как восполнить дефицит витамина B12? Проще всего — включить в рацион еду, которая будет содержать этот элемент. К примеру, он есть в говядине, яйцах, злаках и лососе. Необходимая суточная доза витамина для взрослого человека 19-64 лет — примерно 1,5 миллиграмма.

/20210129/Uchenye-nekhvatka-etogo-vitamina-mozhet-vyzvat-tyazheloe-techenie-COVID-19-15893654.html

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витамины, еда, ученые, здоровье