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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210310/gde-chasche-vsego-razvodyatsya-v-uzbekistane--dannye-goskomstat-17483615.html
Где чаще всего разводятся в Узбекистане — данные Госкомстата
Где чаще всего разводятся в Узбекистане — данные Госкомстата
С 2017-го разводов стало свыше 30 000, а именно 31 929, в 2018 году – 32 326, в 2019-м – 31 389, однако в прошлом, 2020, году официально зарегистрировано 28... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T11:11+0500
2021-03-10T11:46+0500
общество
семья
государственный комитет по статистике
развод
брак
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Госкомстат опубликовал количество разводов за последнее десятилетие.По статистике прошлого года, 17 335 случаев официального разлада отношений произошло в городах, а 10 898 случаев - в сельской местности.При этом в 2020-м больше всего разводились жители Ташкента (3 899 раз).Так, в 2010 году органы ЗАГСа оформили развод 17 794 пар, в 2011-м официально перестали быть вместе 18 603 пары, в 2012 году разошлись 17 879 семей. В 2013-м этот показатель пересек границу в два десятка и составила 24 025, в 2014 году зарегистрировано 28 811 разводов, в 2015-м – 29 647, а в 2016 году – 29 340.С 2017-го разводов стало свыше 30 000, а именно 31 929, в 2018 году – 32 326, в 2019-м – 31 389, однако в прошлом, 2020, году официально зарегистрировано 28 233 развода.Напомним, несколько дней назад глава государства призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью, не подходить к этому вопросу легкомысленно, не подвергать опасности свою жизнь или жизнь других людей.
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семья, государственный комитет по статистике, развод, брак

Где чаще всего разводятся в Узбекистане — данные Госкомстата

11:11 10.03.2021 (обновлено: 11:46 10.03.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСвадьба
Свадьба - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
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С 2017-го разводов стало свыше 30 000, а именно 31 929, в 2018 году – 32 326, в 2019-м – 31 389, однако в прошлом, 2020, году официально зарегистрировано 28 233 развода.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Госкомстат опубликовал количество разводов за последнее десятилетие.
По статистике прошлого года, 17 335 случаев официального разлада отношений произошло в городах, а 10 898 случаев - в сельской местности.
При этом в 2020-м больше всего разводились жители Ташкента (3 899 раз).
Свадебные кольца - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.09.2020
Общество
В период пандемии жители Ташкента стали меньше жениться и разводиться
20 Сентября 2020, 12:04
0
Так, в 2010 году органы ЗАГСа оформили развод 17 794 пар, в 2011-м официально перестали быть вместе 18 603 пары, в 2012 году разошлись 17 879 семей. В 2013-м этот показатель пересек границу в два десятка и составила 24 025, в 2014 году зарегистрировано 28 811 разводов, в 2015-м – 29 647, а в 2016 году – 29 340.
С 2017-го разводов стало свыше 30 000, а именно 31 929, в 2018 году – 32 326, в 2019-м – 31 389, однако в прошлом, 2020, году официально зарегистрировано 28 233 развода.
Напомним, несколько дней назад глава государства призвал юношей и девушек относиться к институту семьи с большей ответственностью, не подходить к этому вопросу легкомысленно, не подвергать опасности свою жизнь или жизнь других людей.
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