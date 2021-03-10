https://uz.sputniknews.ru/20210310/kak-ne-poluchit-blinnoy-peredoz-v-maslenitsu--instruktsiya-ot-vracha-17633232.html
Как не получить "блинный передоз" в Масленицу — инструкция от врача
Как не получить "блинный передоз" в Масленицу — инструкция от врача
Сейчас — самый разгар масленичной недели. Народный праздник весны продлится до 14 марта включительно. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T14:42+0500
2021-03-10T14:42+0500
2021-03-10T14:51+0500
общество
весна
масленица
блины
праздник
еда
здоровье
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На этой неделе празднуется Масленица: это время, когда можно от души наесться блинов, добавляя в них разное содержимое, начиная от варенья и заканчивая икрой.Однако праздник праздником, а со здоровьем следует быть аккуратнее, предупредил врач-терапевт Тимур Асанов.По его словам, оптимальная "доза" на один раз — 3-6 блинов. Иначе может случиться несварение, появиться тяжесть в желудке и дополнительная нагрузка на поджелудочную железу.Важно также обратить внимание на начинку, подчеркнул специалист. Будет идеально, если внутри блина будет что-то вроде птицы, икры или говядины — в них содержится много белка.От джема, варенья и сгущенки, в свою очередь, хорошо бы по возможности отказаться, из-за чрезмерной калорийности.Если переесть блинов, то можно получить "передоз", подметил Асанов. От него нельзя умереть, но все же он доставит массу организму неприятностей: несколько лишних кило, тошноту и рвоту (но это в худшем случае).
/20210307/Kak-pravilno-est-bliny-v-Maslenitsu--3-soveta-ot-dietologa-16146768.html
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весна, масленица, блины, праздник, еда, здоровье
Как не получить "блинный передоз" в Масленицу — инструкция от врача
14:42 10.03.2021 (обновлено: 14:51 10.03.2021)
Сейчас — самый разгар масленичной недели. Народный праздник весны продлится до 14 марта включительно.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. На этой неделе празднуется Масленица: это время, когда можно от души наесться блинов, добавляя в них разное содержимое, начиная от варенья и заканчивая икрой.
Однако праздник праздником, а со здоровьем следует быть аккуратнее, предупредил врач-терапевт Тимур Асанов.
По его словам, оптимальная "доза" на один раз — 3-6 блинов. Иначе может случиться несварение, появиться тяжесть в желудке и дополнительная нагрузка на поджелудочную железу.
"В один прием пищи можно съесть лишь от 3 до 6 блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная: для женщины 3-4 блина, для мужчины — 6", — отметил Асанов.
Важно также обратить внимание на начинку, подчеркнул специалист. Будет идеально, если внутри блина будет что-то вроде птицы, икры или говядины — в них содержится много белка.
От джема, варенья и сгущенки, в свою очередь, хорошо бы по возможности отказаться, из-за чрезмерной калорийности.
Если переесть блинов, то можно получить "передоз", подметил Асанов. От него нельзя умереть, но все же он доставит массу организму неприятностей: несколько лишних кило, тошноту и рвоту (но это в худшем случае).