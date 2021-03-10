https://uz.sputniknews.ru/20210310/otmenyat-li-v-uzbekistane-masochnyy-rezhim--nurmat-otabekov-17662630.html

Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков

Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков

Замглавы СЭС предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относиться к собственному и здоровью окружающих. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T18:44+0500

2021-03-10T18:44+0500

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общество

медицинская маска

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В ближайшее время Узбекистан не планирует отказываться от рекомендованной системы защиты от вируса — масочного и перчаточного режима. Об этом заявил заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков, передает Telegram-канал Koronavirus Info.Отабеков предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относится к собственному и здоровью окружающих.Неделю назад мы сообщали, что в столице будет создан научно-производственный фармкластер Tashkent Pharma Park, на территории которого построят фармацевтический технический университет, а также разместят промышленную зону для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.

/20210226/Novye-poslableniya-v-Uzbekistane-razreshili-provodit-vystavki-i-yarmarki-16079009.html

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медицинская маска, узбекистан