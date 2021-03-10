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Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков
Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков
Замглавы СЭС предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относиться к собственному и здоровью окружающих. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T18:44+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В ближайшее время Узбекистан не планирует отказываться от рекомендованной системы защиты от вируса — масочного и перчаточного режима. Об этом заявил заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков, передает Telegram-канал Koronavirus Info.Отабеков предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относится к собственному и здоровью окружающих.Неделю назад мы сообщали, что в столице будет создан научно-производственный фармкластер Tashkent Pharma Park, на территории которого построят фармацевтический технический университет, а также разместят промышленную зону для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.
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медицинская маска, узбекистан

Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков

18:44 10.03.2021 (обновлено: 19:04 10.03.2021)
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© Depositphotos / Praditkhorn.gmail.comМедицинские маски и резиновые перчатки в мусорном ведре
Медицинские маски и резиновые перчатки в мусорном ведре - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
© Depositphotos / Praditkhorn.gmail.com
Замглавы СЭС предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относиться к собственному и здоровью окружающих.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В ближайшее время Узбекистан не планирует отказываться от рекомендованной системы защиты от вируса — масочного и перчаточного режима. Об этом заявил заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков, передает Telegram-канал Koronavirus Info.
Маски, перчатки, антисептики и социальная дистанция — это требования общественной безопасности, которые пока никто в республике не отменял, - отметил специалист.
Отабеков предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относится к собственному и здоровью окружающих.
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Неделю назад мы сообщали, что в столице будет создан научно-производственный фармкластер Tashkent Pharma Park, на территории которого построят фармацевтический технический университет, а также разместят промышленную зону для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.
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