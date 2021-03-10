Отменят ли в Узбекистане масочный режим — Нурмат Отабеков

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В ближайшее время Узбекистан не планирует отказываться от рекомендованной системы защиты от вируса — масочного и перчаточного режима. Об этом заявил заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков, передает Telegram-канал Koronavirus Info.Отабеков предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относится к собственному и здоровью окружающих.Неделю назад мы сообщали, что в столице будет создан научно-производственный фармкластер Tashkent Pharma Park, на территории которого построят фармацевтический технический университет, а также разместят промышленную зону для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.
Замглавы СЭС предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относиться к собственному и здоровью окружающих.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В ближайшее время Узбекистан не планирует отказываться от рекомендованной системы защиты от вируса — масочного и перчаточного режима. Об этом заявил заместитель руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков, передает Telegram-канал Koronavirus Info.
Маски, перчатки, антисептики и социальная дистанция — это требования общественной безопасности, которые пока никто в республике не отменял, - отметил специалист.
Отабеков предупредил, что вирус все еще вокруг нас и рекомендовал внимательнее относится к собственному и здоровью окружающих.
Неделю назад мы сообщали, что в столице будет создан научно-производственный фармкластер Tashkent Pharma Park, на территории которого построят фармацевтический технический университет, а также разместят промышленную зону для изготовления лекарственных средств, медицинских изделий и медтехники.