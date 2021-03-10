https://uz.sputniknews.ru/20210310/prinadlezhit-li-baydenu-vlast-smi-udivilo-kak-pomoschniki-zatykayut-emu-rot-na-publike-17486392.html

Принадлежит ли Байдену власть? СМИ удивило, как помощники "затыкают ему рот" на публике

Принадлежит ли Байдену власть? СМИ удивило, как помощники "затыкают ему рот" на публике

Удивительно, что за то время, что Байден находится в должности главы Белого дома — а это уже 48 дней, — он не провел ни единой пресс-конференции. Это еще один... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T12:30+0500

2021-03-10T12:30+0500

2021-03-10T13:20+0500

в мире

джо байден

белый дом

журналисты

сми

пресса

президент

сша

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Помощники президента США Джо Байдена вновь создали ситуацию, которая удивила всех, в том числе представителей СМИ.Главе Белого дома в очередной раз не позволили ответить на вопросы журналистов, сообщает телеканал Fox.Последняя курьезная ситуация произошла, когда Байден посетил хозяйственный магазин. Там он провел около 10 минут, рассматривая торговую точку вместе с ее владельцами.Однако услышать ответ американского лидера было не суждено: помощники не дали ему буквально раскрыть рта.Также СМИ обратили внимание, что за то время, что Байден находится в должности главы Белого дома — а это уже 48 дней, — он не провел ни единой пресс-конференции. Это еще один рекорд в истории американского президентства.Как правило, новые лидеры организовывали встречу с журналистами где-то спустя 33 дня после инаугурации. С Байденом же все иначе. Конечно, администрация Белого дома обещает, что общение с прессой обязательно состоится, причем до конца марта.Но все же общество задается вопросом: принадлежит ли на самом деле власть Байдену и обладает ли он самостоятельностью при принятии решений, даже самых незначительных?

/20210227/16088577.html

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джо байден, белый дом, журналисты, сми, пресса, президент, сша