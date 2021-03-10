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Украину не ждет ничего хорошего после отказа от "Спутника V" — американские СМИ
Украину не ждет ничего хорошего после отказа от "Спутника V" — американские СМИ
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой дало оценку последствиям запрета Украины на вакцинацию... 10.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-10T14:00+0500
2021-03-10T14:00+0500
2021-03-10T14:38+0500
россия
вакцина "спутник v"
пандемия
коронавирус
сми
украина
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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Американское издание The National Interest опубликовало статью, в которой дало оценку последствиям запрета Украины на вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V".Автор материала Лилиан Познер отметила, что собственная система здравоохранения страны не справилась с таким вызовом, как пандемия. Итоги наглядные: число заражений перевалило за 1,24 миллиона, скончались 27 тысяч граждан.Издание подчеркивает, что Украина, будучи одной самых бедных стран в Европе, должна была искренне порадоваться появлению препарата "пулеметной" эффективностью, а именно "Спутнику V"."Хотя Украина подписала сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech и инициативу COVAX, количество закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем нужно стране", — пишет The National Interest.Автор также подчеркивает, что Украина заметно отстает от других европейских стран по масштабам вакцинации, которую планирует провести среди населения.Американское издание подчеркивает, что несмотря на все претензии, которые недоброжелатели охотно предъявляют России, "Украине все равно следует согласиться на "Спутник V".Почему? Потому что политика политикой, а результаты клинических испытаний твердо указывают на то, что российский препарат эффективен.Напомним, что запрет на регистрацию на территории Украины российской вакцины ввел премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Примечательно, что, когда президента Украины Владимира Зеленского, попросили прокомментировать это решение, он не нашел, что ответить.Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, ранее отмечал, что мощностей страны хватит для того, чтобы отправить "соседу" необходимую партию препаратов, однако для этого готовности со стороны РФ мало. Должно быть еще и желание украинских властей и их соответствующий запрос.
/20210309/russko-kitayskaya-vaktsina-protiv-politicheskogo-virusa-17473394.html
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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, сми, украина
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Американское издание The National Interest опубликовало статью
, в которой дало оценку последствиям запрета Украины на вакцинацию населения российским препаратом "Спутник V".
Автор материала Лилиан Познер отметила, что собственная система здравоохранения страны не справилась с таким вызовом, как пандемия. Итоги наглядные: число заражений перевалило за 1,24 миллиона, скончались 27 тысяч граждан.
Издание подчеркивает, что Украина, будучи одной самых бедных стран в Европе, должна была искренне порадоваться появлению препарата "пулеметной" эффективностью, а именно "Спутнику V".
"Хотя Украина подписала сделки с несколькими поставщиками вакцин, включая китайскую компанию Sinovac Biotech и инициативу COVAX, количество закупленных доз на десятки миллионов меньше, чем нужно стране", — пишет The National Interest.
Автор также подчеркивает, что Украина заметно отстает от других европейских стран по масштабам вакцинации, которую планирует провести среди населения.
"Ее старт не предвещает ничего хорошего", — говорится в материале.
Американское издание подчеркивает, что несмотря на все претензии, которые недоброжелатели охотно предъявляют России, "Украине все равно следует согласиться на "Спутник V".
Почему? Потому что политика политикой, а результаты клинических испытаний твердо указывают на то, что российский препарат эффективен.
"Результаты клинических испытаний третьей фазы уже опубликованы в рецензируемом научном журнале, и они вполне достоверны. "Спутник V" действительно спасает жизни", — добавил The National Interest.
Напомним, что запрет на регистрацию на территории Украины российской вакцины ввел премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Примечательно, что, когда президента Украины Владимира Зеленского, попросили прокомментировать это решение, он не нашел, что ответить.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, ранее отмечал, что мощностей страны хватит для того, чтобы отправить "соседу" необходимую партию препаратов, однако для этого готовности со стороны РФ мало. Должно быть еще и желание украинских властей и их соответствующий запрос.