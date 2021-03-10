https://uz.sputniknews.ru/20210310/yusupaliev-rasskazal-kak-uzbekistan-gotovitsya-k-vaktsinatsii-ot-covid-19-17635595.html

Юсупалиев рассказал, как Узбекистан готовится к вакцинации от COVID-19

Юсупалиев рассказал, как Узбекистан готовится к вакцинации от COVID-19

Прививочная кампания, как ожидается, стартует в стране в марте. Рассматриваются сразу несколько препаратов. 10.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-10T16:31+0500

2021-03-10T16:31+0500

2021-03-10T17:13+0500

ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцина "спутник v"

минздрав узбекистана

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказал, как республика готовится к массовой вакцинации от коронавируса COVID-19.По его словам, на сегодня подготовлен проект договора об объемах и сроках поставок российской вакцины "Спутник V". Документ сейчас рассматривает российская сторона.Более того, узбекистанское Агентство по развитию фармацевтической отрасли работает с Российским фондом прямых инвестиций и над вопросом возможного запуска производства "Спутника V" в республике.Также Юсупалиев рассказал, что в двадцатых числах марта в Узбекистан должны поступить 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca. Всего же по программе COVAX в страну поэтапно доставят 2,6 миллиона доз. Кроме того, планируется закупить более миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001, разработанной совместно с Китаем. Уже завершается третья фаза ее исследований. В марте ожидается поставка миллиона доз этого препарата.Однако работа по закупке вакцин — это еще не все. Прививочная кампания даст результат, только если подготовлены материально-техническая база и кадры, подчеркнул Юсупалиев. В Узбекистане эта работа почти завершена.По его словам, на сегодня разработан план иммунизации населения страны, в соответствии с которым в первую очередь будут привиты 4,1 миллиона человек: лица старше 65 лет, медработники, люди с хроническими заболеваниями, учителя, сотрудники детсадов, правоохранительных органов. Прививать их будут в госучреждениях и бесплатно. Впоследствии, по мере поступления в страну вакцин, к работе могут быть подключены и частные клиники."Граждане должны понимать, что прививка — это необходимо. Вакцинация — один из основных способов замедлить и предотвратить распространение инфекций, в том числе — COVID-19", — отметил замминистра.При этом он обратил внимание, что прививаться можно не всем. Противопоказания — возраст до 18 лет (на сегодня детей не привлекали к клиническим исследованиям), беременность и период кормления, наличие выраженных аллергических реакций, в том числе на компоненты вакцины, острая фаза заболевания как инфекционного, так и неинфекционного.Напомним, число заразившихся коронавирусом в Узбекистане за вторник увеличилось еще на 21 и достигло 80 268. Выздоровели в общей сложности 78 994 человека, скончались — 622.

/20210310/medpomosch-na-kolesakh-rossiya-podarila-uzbekistanu-novuyu-kliniku--video-17635830.html

/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцина "спутник v", минздрав узбекистана, вакцина, узбекистан