Больше никаких талонов: узбекских автовладельцев предупредили о важных переменах

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по совершенствованию порядка проведения обязательного технического осмотра транспортных средств".Его цель — упростить процедуру и создать дополнительные удобства для владельцев автомобилей.Так, с 1 сентября 2021 при проведении обязательного техосмотра машин категории М1 будут использоваться мобильные линии технического контроля — это спецоборудование для проведения диагностики автомобиля в целях профилактики поломок и ремонта. Автосервисам, которые занимаются проведением техосмотра транспортных средств, до 1 июля 2021 года предоставят доступ к автоматизированной информационной системе "Технический осмотр" ГСБДД. Для них также установлены требования по соответствию материально-технической базы стандартам.МВД также поручено закупить по одной мобильной станции для областных управлений ГСБДД Ташкента и Республики Каракалпакстан. Автомобили Нацгвардии, Минобороны, МВД и воинских частей СГБ республики будут проходить техосмотр на этих мобильных линиях.Как часто теперь машины должны проходить обязательный техосмотр:Новые транспортные средства при регистрации в органах ГСБДД не проходят техосмотр.
Изменены сроки и правила проведения техосмотра. Подробнее обо всем читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по совершенствованию порядка проведения обязательного технического осмотра транспортных средств".
Его цель — упростить процедуру и создать дополнительные удобства для владельцев автомобилей.
Так, с 1 сентября 2021 при проведении обязательного техосмотра машин категории М1 будут использоваться мобильные линии технического контроля — это спецоборудование для проведения диагностики автомобиля в целях профилактики поломок и ремонта.
Автосервисам, которые занимаются проведением техосмотра транспортных средств, до 1 июля 2021 года предоставят доступ к автоматизированной информационной системе "Технический осмотр" ГСБДД. Для них также установлены требования по соответствию материально-технической базы стандартам.
Еще одно важное нововведение: с 1 сентября отменяется практика выдачи талонов о прохождении техосмотра для всех авто. Эта правило не касается транспортных средств, выезжающих за рубеж.
МВД также поручено закупить по одной мобильной станции для областных управлений ГСБДД Ташкента и Республики Каракалпакстан. Автомобили Нацгвардии, Минобороны, МВД и воинских частей СГБ республики будут проходить техосмотр на этих мобильных линиях.
Как часто теперь машины должны проходить обязательный техосмотр:
машины такси, автобусы, троллейбусы, трамваи и грузовики, оборудованные для систематической перевозки людей, с числом мест для сиденья 8 и более (кроме места водителя), специальные транспортные средства и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, – два раза в год;
автомобили, выпущенные не более 6 лет назад, — раз в два года;
транспорт, выпущенный более 6 лет назад (включая год выпуска), а также авто с неустановленным годом выпуска, — раз в год.
Новые транспортные средства при регистрации в органах ГСБДД не проходят техосмотр.