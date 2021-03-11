https://uz.sputniknews.ru/20210311/bolshe-nikakikh-talonov-uzbekskikh-avtovladeltsev-predupredili-o-vazhnykh-peremenakh-17667711.html

Больше никаких талонов: узбекских автовладельцев предупредили о важных переменах

Больше никаких талонов: узбекских автовладельцев предупредили о важных переменах

Изменены сроки и правила проведения техосмотра. Подробнее обо всем читайте в материале. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T10:38+0500

2021-03-11T10:38+0500

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правительство

автомобили

техосмотр

машина

постановление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Правительство приняло постановление "О мерах по совершенствованию порядка проведения обязательного технического осмотра транспортных средств".Его цель — упростить процедуру и создать дополнительные удобства для владельцев автомобилей.Так, с 1 сентября 2021 при проведении обязательного техосмотра машин категории М1 будут использоваться мобильные линии технического контроля — это спецоборудование для проведения диагностики автомобиля в целях профилактики поломок и ремонта. Автосервисам, которые занимаются проведением техосмотра транспортных средств, до 1 июля 2021 года предоставят доступ к автоматизированной информационной системе "Технический осмотр" ГСБДД. Для них также установлены требования по соответствию материально-технической базы стандартам.МВД также поручено закупить по одной мобильной станции для областных управлений ГСБДД Ташкента и Республики Каракалпакстан. Автомобили Нацгвардии, Минобороны, МВД и воинских частей СГБ республики будут проходить техосмотр на этих мобильных линиях.Как часто теперь машины должны проходить обязательный техосмотр:Новые транспортные средства при регистрации в органах ГСБДД не проходят техосмотр.

/20201209/Izmenili-poryadok-vydachi-razresheniya-na-tyuning-avto--postanovlenie-Kabmina-15567807.html

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правительство, автомобили, техосмотр, машина, постановление, узбекистан