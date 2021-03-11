https://uz.sputniknews.ru/20210311/byli-momenty-kogda-ya-padala-dukhom-istoriya-uzbekskoy-paralimpiyki-natali-semenovoy-17682499.html

"Были моменты, когда я падала духом". История узбекской паралимпийки Натальи Семеновой

"Были моменты, когда я падала духом". История узбекской паралимпийки Натальи Семеновой

Член паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова дала корреспонденту Sputnik откровенное и вдохновляющее интервью. Девушка рассказала о тяжелом периоде... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

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спорт

спортсмен

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Возможности человека в инвалидной коляске — вовсе не ограничены. Подтверждение этому убеждению — история Натальи Семеновой — паралимпийки из Узбекистана, метательницы копья, бронзового призера Параазиатских игр в Джакарте."Из вакуума меня вытащили родные и друзья"Наталья всегда увлекалась спортом: в "прошлой жизни", до травмы, она тоже метала копье. Интересовалась и другими дисциплинами легкой атлетики, футболом, гимнастикой."Приезжай, посмотрим!" — цитирует Наталья Сардора Абдухаликова."Приехала, познакомилась с ним, с ребятами, — вспоминает девушка. — Метала копье, толкала ядро. Особых результатов тогда не показывала, но тренер сказал, что сразу их ждать и не стоит".Потом будущую обладательницу "бронзы" Параазиатских игр–2018 позвали на сборы, представили первому тренеру — Елене Юрьевне Свечниковой. "Через два месяца я выполнила международный норматив A в метании копья, после чего Сардор Абдухаликов сказал, что возьмет меня в Дубай на соревнования для прохождения классификации. Помню, сначала не поверила, что полечу, но все так и случилось", — рассказывает девушка, смеясь.Первая медальДве тысячи шестнадцатый год. Дубай, первые международные соревнования Натальи. Девушка получила класс — F55 — и завоевала "серебро"."Я тогда очень волновалась. Помню: судьи, трибуны, зрители, афиша с моим именем... Очень понравилось!" — отмечает девушка.После соревнований, когда Наталья уже вернулась в на родину, в Узбекистан пришло уведомление с подтверждением класса (на соревнованиях врачи дают его предварительно).Потом девушка получила еще несколько наград, причем, по ее признанию, уже без особого волнения. Последние годы Наталья занимается под руководством Яхьё Якубова. Примечательно, что когда-то, "еще в молодости", они вместе тренировались.Спорт во время пандемииИз-за COVID-19 все спортивные мероприятия отменили, было грустно сидеть в изоляции, вспоминает Наталья."Но Сардор Абдухаликов организовал онлайн-тренировки. Более того, проводились онлайн-соревнования, на которых я получила призовое место. А первые состязания после пандемии прошли в феврале 2021 года в Дубае. Там я завоевала золото", — рассказывает девушка.Впереди — Паралимпийские игры. Но попадет ли Наталья туда — пока неясно."Вопрос еще не решен. Говорят, станет известно в апреле-мае", — отмечает спортсменка. Свои шансы на победу при возможном участии девушка оценивать не стала, поскольку "участие в Паралимпийских играх — это уже достижение". "У каждого свой секрет"Наталья умеет побеждать и вдохновлять своим примером. Что помогает ей день за днем преодолевать себя и стремиться к победам?Девушка отметила: власти Узбекистана и тренеры стараются создать все условия для того, чтобы в спорт приходило как можно больше людей. "Другие могут, сможете и вы, — добавляет Наталья. — Радость от первой победы — она бесконечна".

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спортсмен, узбекистан