https://uz.sputniknews.ru/20210311/byli-momenty-kogda-ya-padala-dukhom-istoriya-uzbekskoy-paralimpiyki-natali-semenovoy-17682499.html
"Были моменты, когда я падала духом". История узбекской паралимпийки Натальи Семеновой
"Были моменты, когда я падала духом". История узбекской паралимпийки Натальи Семеновой
Член паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова дала корреспонденту Sputnik откровенное и вдохновляющее интервью. Девушка рассказала о тяжелом периоде... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T20:07+0500
2021-03-11T20:07+0500
2021-03-11T20:07+0500
спорт
спортсмен
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Возможности человека в инвалидной коляске — вовсе не ограничены. Подтверждение этому убеждению — история Натальи Семеновой — паралимпийки из Узбекистана, метательницы копья, бронзового призера Параазиатских игр в Джакарте."Из вакуума меня вытащили родные и друзья"Наталья всегда увлекалась спортом: в "прошлой жизни", до травмы, она тоже метала копье. Интересовалась и другими дисциплинами легкой атлетики, футболом, гимнастикой."Приезжай, посмотрим!" — цитирует Наталья Сардора Абдухаликова."Приехала, познакомилась с ним, с ребятами, — вспоминает девушка. — Метала копье, толкала ядро. Особых результатов тогда не показывала, но тренер сказал, что сразу их ждать и не стоит".Потом будущую обладательницу "бронзы" Параазиатских игр–2018 позвали на сборы, представили первому тренеру — Елене Юрьевне Свечниковой. "Через два месяца я выполнила международный норматив A в метании копья, после чего Сардор Абдухаликов сказал, что возьмет меня в Дубай на соревнования для прохождения классификации. Помню, сначала не поверила, что полечу, но все так и случилось", — рассказывает девушка, смеясь.Первая медальДве тысячи шестнадцатый год. Дубай, первые международные соревнования Натальи. Девушка получила класс — F55 — и завоевала "серебро"."Я тогда очень волновалась. Помню: судьи, трибуны, зрители, афиша с моим именем... Очень понравилось!" — отмечает девушка.После соревнований, когда Наталья уже вернулась в на родину, в Узбекистан пришло уведомление с подтверждением класса (на соревнованиях врачи дают его предварительно).Потом девушка получила еще несколько наград, причем, по ее признанию, уже без особого волнения. Последние годы Наталья занимается под руководством Яхьё Якубова. Примечательно, что когда-то, "еще в молодости", они вместе тренировались.Спорт во время пандемииИз-за COVID-19 все спортивные мероприятия отменили, было грустно сидеть в изоляции, вспоминает Наталья."Но Сардор Абдухаликов организовал онлайн-тренировки. Более того, проводились онлайн-соревнования, на которых я получила призовое место. А первые состязания после пандемии прошли в феврале 2021 года в Дубае. Там я завоевала золото", — рассказывает девушка.Впереди — Паралимпийские игры. Но попадет ли Наталья туда — пока неясно."Вопрос еще не решен. Говорят, станет известно в апреле-мае", — отмечает спортсменка. Свои шансы на победу при возможном участии девушка оценивать не стала, поскольку "участие в Паралимпийских играх — это уже достижение". "У каждого свой секрет"Наталья умеет побеждать и вдохновлять своим примером. Что помогает ей день за днем преодолевать себя и стремиться к победам?Девушка отметила: власти Узбекистана и тренеры стараются создать все условия для того, чтобы в спорт приходило как можно больше людей. "Другие могут, сможете и вы, — добавляет Наталья. — Радость от первой победы — она бесконечна".
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спортсмен, узбекистан
"Были моменты, когда я падала духом". История узбекской паралимпийки Натальи Семеновой
Член паралимпийской сборной Узбекистана Наталья Семенова дала корреспонденту Sputnik откровенное и вдохновляющее интервью. Девушка рассказала о тяжелом периоде своей жизни и о том, кто и что помогает ей день за днем двигаться вперед.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Возможности человека в инвалидной коляске — вовсе не ограничены. Подтверждение этому убеждению — история Натальи Семеновой — паралимпийки из Узбекистана, метательницы копья, бронзового призера Параазиатских игр в Джакарте.
"Из вакуума меня вытащили родные и друзья"
Наталья всегда увлекалась спортом: в "прошлой жизни", до травмы, она тоже метала копье. Интересовалась и другими дисциплинами легкой атлетики, футболом, гимнастикой.
"После перелома позвоночника и операции я ушла в себя, было очень плохо. На помощь пришли близкие — друзья и семья. Начали постепенно вытаскивать меня из этого, можно сказать, вакуума. Благодаря им со временем я вновь вернулась к тому состоянию, в котором начинаешь "дышать полной грудью". Стала приглядываться к паралимпийскому спорту. Однажды в "Одноклассниках" увидела девочку и мальчика в инвалидных колясках на легкоатлетическом манеже. Написала молодому человеку, спросила, что они там делают. Ответил: "Готовимся к чемпионату Узбекистана". Попросила дать мне номер телефона тренера. Спустя какое-то время он прислал мне его. Как получила — не стала ждать, сразу позвонила, — с легким волнением в голосе рассказывает Наталья. — Трубку взял Сардор Абдухаликов (главный тренер сборной Узбекистана по пара-атлетике. — Прим. ред.). Я рассказала ему о себе".
"Приезжай, посмотрим!" — цитирует Наталья Сардора Абдухаликова.
"Приехала, познакомилась с ним, с ребятами, — вспоминает девушка. — Метала копье, толкала ядро. Особых результатов тогда не показывала, но тренер сказал, что сразу их ждать и не стоит".
Потом будущую обладательницу "бронзы" Параазиатских игр–2018 позвали на сборы, представили первому тренеру — Елене Юрьевне Свечниковой.
"Через два месяца я выполнила международный норматив A в метании копья, после чего Сардор Абдухаликов сказал, что возьмет меня в Дубай на соревнования для прохождения классификации. Помню, сначала не поверила, что полечу, но все так и случилось", — рассказывает девушка, смеясь.
Первая медаль
Две тысячи шестнадцатый год. Дубай, первые международные соревнования Натальи. Девушка получила класс — F55
— и завоевала "серебро".
"Я тогда очень волновалась. Помню: судьи, трибуны, зрители, афиша с моим именем... Очень понравилось!" — отмечает девушка.
После соревнований, когда Наталья уже вернулась в на родину, в Узбекистан пришло уведомление с подтверждением класса (на соревнованиях врачи дают его предварительно).
"Я поверила в себя, в нас с Сардором Абдухаликовым. Он очень старается, поддерживает нас, все предоставляет. А нам самим, по его словам, нужно только хорошо питаться, отдыхать и тренироваться", — отмечает спортсменка. В ее голосе — чувство гордости за наставника.
Потом девушка получила еще несколько наград, причем, по ее признанию, уже без особого волнения.
Последние годы Наталья занимается под руководством Яхьё Якубова. Примечательно, что когда-то, "еще в молодости", они вместе тренировались.
Спорт во время пандемии
Из-за COVID-19 все спортивные мероприятия отменили, было грустно сидеть в изоляции, вспоминает Наталья.
"Но Сардор Абдухаликов организовал онлайн-тренировки. Более того, проводились онлайн-соревнования, на которых я получила призовое место. А первые состязания после пандемии прошли в феврале 2021 года в Дубае. Там я завоевала золото", — рассказывает девушка.
Впереди — Паралимпийские игры. Но попадет ли Наталья туда — пока неясно.
"Вопрос еще не решен. Говорят, станет известно в апреле-мае", — отмечает спортсменка.
Свои шансы на победу при возможном участии девушка оценивать не стала, поскольку "участие в Паралимпийских играх — это уже достижение".
"У каждого свой секрет"
Наталья умеет побеждать и вдохновлять своим примером. Что помогает ей день за днем преодолевать себя и стремиться к победам?
"У каждого свой секрет. Были моменты, когда я падала духом. Но когда ты очень сильно чего-то хочешь, веришь в себя, то будешь вставать, заниматься и достигать целей. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, нравится выигрывать медали, — делится девушка. — Другим людям хочу пожелать не замыкаться. Я видела людей, проблемы со здоровьем у которых серьезнее моих, и мне становилось их жаль, хотя я сама инвалид. Но я слышу, вижу, разговариваю. Спасибо Богу за это. Да, я не хожу, но все равно двигаюсь вперед, пытаюсь чего-то добиться. Пробуйте себя. Не получилось в одном, может получиться в другом. Никогда не сдавайтесь".
Девушка отметила: власти Узбекистана и тренеры стараются создать все условия для того, чтобы в спорт приходило как можно больше людей.
"Другие могут, сможете и вы, — добавляет Наталья. — Радость от первой победы — она бесконечна".