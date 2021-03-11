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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210311/kto-smozhet-besplatno-poluchit-prava-na-vozhdenie-avto-17680029.html
Кто сможет бесплатно получить права на вождение авто
Кто сможет бесплатно получить права на вождение авто
Водительские права категорий В и С смогут получить молодые люди из малообеспеченных семей, включенные в "железную" и "молодежную" тетради. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T16:08+0500
2021-03-11T16:08+0500
общество
молодежь
водительское удостоверение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. С первого апреля 2021 года некоторые узбекистанцы получат возможность обучаться в автошколах бесплатно.Об этом решении сообщили на совместной встрече организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар" и Агентства по делам молодежи, передает правительственная газета "Халқ сўзи". Стороны подписали соответствующий меморандум.Водительские права категорий В и С смогут получить молодые люди из малообеспеченных семей, включенные в "железную" и "молодежную" тетради. Несколько недель назад МВД республики выступило с предложением разрешить частным компаниям проводить экзамены на получение водительских прав. Подготовлен проект постановления правительства, в соответствии с которым с 1 апреля 2021 года ГСБДД (госслужба безопасности дорожного движения) приостановит проведение теоретических и практических экзаменов для получение водительских прав на территориях, где данную услугу оказывают субъекты предпринимательства.
/20201228/V-Uzbekistane-prodlili-srok-zameny-voditelskikh-prav-15692349.html
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молодежь, водительское удостоверение, узбекистан

Кто сможет бесплатно получить права на вождение авто

16:08 11.03.2021
1658
© Sputnik / Рамиз БахтияровДороги Ташкента в сильную жару
Дороги Ташкента в сильную жару - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Водительские права категорий В и С смогут получить молодые люди из малообеспеченных семей, включенные в "железную" и "молодежную" тетради.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. С первого апреля 2021 года некоторые узбекистанцы получат возможность обучаться в автошколах бесплатно.
Об этом решении сообщили на совместной встрече организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар" и Агентства по делам молодежи, передает правительственная газета "Халқ сўзи". Стороны подписали соответствующий меморандум.
Водительские права категорий В и С смогут получить молодые люди из малообеспеченных семей, включенные в "железную" и "молодежную" тетради.
Водительское удостоверение - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.12.2020
Общество
В Узбекистане продлили срок замены водительских прав
28 Декабря 2020, 16:18
0
Несколько недель назад МВД республики выступило с предложением разрешить частным компаниям проводить экзамены на получение водительских прав.
Подготовлен проект постановления правительства, в соответствии с которым с 1 апреля 2021 года ГСБДД (госслужба безопасности дорожного движения) приостановит проведение теоретических и практических экзаменов для получение водительских прав на территориях, где данную услугу оказывают субъекты предпринимательства.
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