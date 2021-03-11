https://uz.sputniknews.ru/20210311/kto-smozhet-besplatno-poluchit-prava-na-vozhdenie-avto-17680029.html

Кто сможет бесплатно получить права на вождение авто

Кто сможет бесплатно получить права на вождение авто

Водительские права категорий В и С смогут получить молодые люди из малообеспеченных семей, включенные в "железную" и "молодежную" тетради. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T16:08+0500

2021-03-11T16:08+0500

2021-03-11T16:08+0500

общество

молодежь

водительское удостоверение

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. С первого апреля 2021 года некоторые узбекистанцы получат возможность обучаться в автошколах бесплатно.Об этом решении сообщили на совместной встрече организации содействия обороне Узбекистана "Ватанпарвар" и Агентства по делам молодежи, передает правительственная газета "Халқ сўзи". Стороны подписали соответствующий меморандум.Водительские права категорий В и С смогут получить молодые люди из малообеспеченных семей, включенные в "железную" и "молодежную" тетради. Несколько недель назад МВД республики выступило с предложением разрешить частным компаниям проводить экзамены на получение водительских прав. Подготовлен проект постановления правительства, в соответствии с которым с 1 апреля 2021 года ГСБДД (госслужба безопасности дорожного движения) приостановит проведение теоретических и практических экзаменов для получение водительских прав на территориях, где данную услугу оказывают субъекты предпринимательства.

/20201228/V-Uzbekistane-prodlili-srok-zameny-voditelskikh-prav-15692349.html

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молодежь, водительское удостоверение, узбекистан