https://uz.sputniknews.ru/20210311/mirziev-i-zhaparov-proveli-peregovory-v-rasshirennom-formate-o-chem-shla-rech-17689430.html

Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь

Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь

Лидер Кыргызстана находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T21:03+0500

2021-03-11T21:03+0500

2021-03-11T21:15+0500

переговоры

шавкат мирзиёев

политика

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.По данным пресс-службы Мирзиёева, стороны вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Узбекистан готов участвовать в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане, следует из публикации.Достигнута договоренность о разработке долгосрочных устойчивых механизмов взаимодействия в этой сфере.Кроме того, президенты отметили, что возобновление автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между двумя странами, приостановленное в период пандемии COVID-19, станет важным фактором увеличения потока грузов, пассажиров и туристов.Увеличению взаимной торговли будет способствовать международный мультимодальный маршрут "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" и скорейшее строительство железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", добавили в пресс-службе.Садыр Жапаров прилетел в Ташкент 11 марта. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Жапаров возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик, после чего в резиденции Куксарой состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате.

/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html

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переговоры, шавкат мирзиёев, визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, садыр жапаров