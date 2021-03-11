Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210311/mirziev-i-zhaparov-proveli-peregovory-v-rasshirennom-formate-o-chem-shla-rech-17689430.html
Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь
Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь
Лидер Кыргызстана находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T21:03+0500
2021-03-11T21:15+0500
переговоры
шавкат мирзиёев
политика
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
садыр жапаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17689798_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0cb4d760a7e278f30fbc3742c1f8ca2c.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.По данным пресс-службы Мирзиёева, стороны вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Узбекистан готов участвовать в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане, следует из публикации.Достигнута договоренность о разработке долгосрочных устойчивых механизмов взаимодействия в этой сфере.Кроме того, президенты отметили, что возобновление автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между двумя странами, приостановленное в период пандемии COVID-19, станет важным фактором увеличения потока грузов, пассажиров и туристов.Увеличению взаимной торговли будет способствовать международный мультимодальный маршрут "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" и скорейшее строительство железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", добавили в пресс-службе.Садыр Жапаров прилетел в Ташкент 11 марта. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Жапаров возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик, после чего в резиденции Куксарой состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате.
/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17689798_151:143:1098:853_1920x0_80_0_0_2e4770e9995ad4ba6dfa57fcdf6efd14.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
переговоры, шавкат мирзиёев, визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, садыр жапаров

Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь

21:03 11.03.2021 (обновлено: 21:15 11.03.2021)
683
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Кыргызстана находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
По данным пресс-службы Мирзиёева, стороны вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Узбекистан готов участвовать в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане, следует из публикации.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Политика
Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
19:32
0
7
Достигнута договоренность о разработке долгосрочных устойчивых механизмов взаимодействия в этой сфере.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, президенты отметили, что возобновление автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между двумя странами, приостановленное в период пандемии COVID-19, станет важным фактором увеличения потока грузов, пассажиров и туристов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном формате
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном формате - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном формате
© Пресс-служба президента Узбекистана
Увеличению взаимной торговли будет способствовать международный мультимодальный маршрут "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" и скорейшее строительство железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", добавили в пресс-службе.
Садыр Жапаров прилетел в Ташкент 11 марта. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РУз Абдулла Арипов.
Жапаров возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик, после чего в резиденции Куксарой состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:45Шоу женских голосов: арт-группа Soprano выступит в Ташкенте
21:03Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь
20:35Узбекско-кыргызский бизнес форум: подписаны контракты на $130 млн
20:07"Были моменты, когда я падала духом". История узбекской паралимпийки Натальи Семеновой
19:32Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
19:19В Узбекистане изменились условия поступления в вузы
19:18Саодат Исмаилова об образе восточной женщины и сложностях авторского кино
18:45В Министерстве водного хозяйства новое назначение
18:27Мирзиёев и Жапаров проводят встречу в узком формате
17:51В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили петь на "мужских" мероприятиях
17:48Мирзиёев поговорил по телефону с наследным принцем Абу-Даби — что обсудили лидеры
17:39Росавиация дала добро на осуществление перелетов из РФ в города Таджикистана
17:18Договор дороже денег: какие меры примут для его соблюдения
16:58Узбекистан и Таджикистан намерены электрифицировать ж/д Бекабад — Канибадам — Коканд
16:54В Узбекистане обновили порядок рассмотрения вопросов гражданства
16:40Клип Манижи на YouTube-канале "Евровидения" собрал почти 1 млн просмотров
16:08Кто сможет бесплатно получить права на вождение авто
15:52В Узбекистане приступили к съемкам докфильма о Бахтиёре Ихтиёрове
15:52ЦБ Узбекистана вновь оставил неизменной основную ставку
15:31Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан