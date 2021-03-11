Мирзиёев и Жапаров провели переговоры в расширенном формате: о чем шла речь

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.По данным пресс-службы Мирзиёева, стороны вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Узбекистан готов участвовать в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане, следует из публикации.Достигнута договоренность о разработке долгосрочных устойчивых механизмов взаимодействия в этой сфере.Кроме того, президенты отметили, что возобновление автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между двумя странами, приостановленное в период пандемии COVID-19, станет важным фактором увеличения потока грузов, пассажиров и туристов.Увеличению взаимной торговли будет способствовать международный мультимодальный маршрут "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" и скорейшее строительство железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", добавили в пресс-службе.Садыр Жапаров прилетел в Ташкент 11 марта. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Жапаров возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик, после чего в резиденции Куксарой состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате.
Лидер Кыргызстана находится в Узбекистане с двухдневным государственным визитом.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух стран.
По данным пресс-службы Мирзиёева, стороны вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Узбекистан готов участвовать в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане, следует из публикации.
Кроме того, президенты отметили, что возобновление автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между двумя странами, приостановленное в период пандемии COVID-19, станет важным фактором увеличения потока грузов, пассажиров и туристов.
Увеличению взаимной торговли будет способствовать международный мультимодальный маршрут "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" и скорейшее строительство железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", добавили в пресс-службе.
Садыр Жапаров прилетел в Ташкент 11 марта. В столичном аэропорту его встретил премьер-министр РУз Абдулла Арипов.
Жапаров возложил цветы к Монументу независимости и гуманизма на площади Мустакиллик, после чего в резиденции Куксарой состоялись переговоры президентов Узбекистана и Кыргызстана в узком формате.