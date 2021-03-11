Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана поручили правительствам двух стран активизировать переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.При этом главы государств подчеркнули историческую значимость договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного в 2017 году. Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям Узбекистана по укреплению сотрудничества и интеграции в Центральной Азии, а также инициативе Ташкента о проведении консультативных встреч глав государств региона.В ходе переговоров стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение интересов всех государств.Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент с госвизитом по приглашению Шавката Мирзиёева. В международном аэропорту "Ташкент" высокого гостя встретил премьер-министр Абдулла Арипов.В рамках визита Садыра Жапарова в Узбекистан, в столице проходят узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.
Стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение интересов всех государств.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана поручили правительствам двух стран активизировать переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.
При этом главы государств подчеркнули историческую значимость договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного в 2017 году.
Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям Узбекистана по укреплению сотрудничества и интеграции в Центральной Азии, а также инициативе Ташкента о проведении консультативных встреч глав государств региона.