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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html
Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
Стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T19:32+0500
2021-03-11T20:37+0500
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
политика
садыр жапаров
государственный визит
кыргызстан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана поручили правительствам двух стран активизировать переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.При этом главы государств подчеркнули историческую значимость договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного в 2017 году. Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям Узбекистана по укреплению сотрудничества и интеграции в Центральной Азии, а также инициативе Ташкента о проведении консультативных встреч глав государств региона.В ходе переговоров стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение интересов всех государств.Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент с госвизитом по приглашению Шавката Мирзиёева. В международном аэропорту "Ташкент" высокого гостя встретил премьер-министр Абдулла Арипов.В рамках визита Садыра Жапарова в Узбекистан, в столице проходят узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.
/20210305/Tsentralnaya-Aziya-vyydet-na-novyy-uroven--u-Uzbekistana-est-energokozyr-16137711.html
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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, садыр жапаров, государственный визит, кыргызстан, шавкат мирзиёев, узбекистан

Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы

19:32 11.03.2021 (обновлено: 20:37 11.03.2021)
1816
© Пресс-служба президента Узбекистана
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение интересов всех государств.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана поручили правительствам двух стран активизировать переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.
При этом главы государств подчеркнули историческую значимость договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного в 2017 году.
Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям Узбекистана по укреплению сотрудничества и интеграции в Центральной Азии, а также инициативе Ташкента о проведении консультативных встреч глав государств региона.
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Россия
Центральная Азия выйдет на новый уровень — у Узбекистана есть "энергокозырь"
5 Марта, 15:37
0
В ходе переговоров стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение интересов всех государств.
Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент с госвизитом по приглашению Шавката Мирзиёева. В международном аэропорту "Ташкент" высокого гостя встретил премьер-министр Абдулла Арипов.
В рамках визита Садыра Жапарова в Узбекистан, в столице проходят узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.
600110
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