https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html

Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы

Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы

Стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T19:32+0500

2021-03-11T19:32+0500

2021-03-11T20:37+0500

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

политика

садыр жапаров

государственный визит

кыргызстан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президенты Узбекистана и Кыргызстана поручили правительствам двух стран активизировать переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы. Об этом сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.При этом главы государств подчеркнули историческую значимость договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного в 2017 году. Садыр Жапаров выразил поддержку усилиям Узбекистана по укреплению сотрудничества и интеграции в Центральной Азии, а также инициативе Ташкента о проведении консультативных встреч глав государств региона.В ходе переговоров стороны подчеркнули важность достижения решений по всем внутрирегиональным вопросам в Центральной Азии на взаимовыгодной основе и полагаясь на уважение интересов всех государств.Глава Кыргызстана прибыл в Ташкент с госвизитом по приглашению Шавката Мирзиёева. В международном аэропорту "Ташкент" высокого гостя встретил премьер-министр Абдулла Арипов.В рамках визита Садыра Жапарова в Узбекистан, в столице проходят узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.

/20210305/Tsentralnaya-Aziya-vyydet-na-novyy-uroven--u-Uzbekistana-est-energokozyr-16137711.html

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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, садыр жапаров, государственный визит, кыргызстан, шавкат мирзиёев, узбекистан