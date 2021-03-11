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Россия укрепит статус "газового гиганта" — в этом ей поможет Центральная Азия
Россия укрепит статус "газового гиганта" — в этом ей поможет Центральная Азия
Общий объем добычи газа "Лукойла" по итогам 2020-го составил 29 миллиардов кубометров — это на 17,2% ниже, чем годом ранее. Свою "лепту" внесла пандемия. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T09:33+0500
2021-03-11T10:12+0500
россия
добыча газа
газ
лукойл
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Российская нефтяная компания "Лукойл" рассчитывает увеличить добычу газа в 2021 году примерно на 10% за счет проектов в Узбекистане.Об этом сообщил первый вице-президент компании Азат Шамсуаров, передает РИА Новости.По его словам, доказанные запасы газа компании составляют 354 миллиарда кубометров, а дополнительный потенциал добычи превышает 20 миллиардов кубических метров в год.Кроме того, Шамсуаров рассказал о планах "Лукойла" в газовой отрасли. В 2021 году компания намерена ввести в эксплуатацию Салекаптское месторождение, расположенное в Ямало-ненецком автономном округе."С целью повышения суммарного эффекта от разработки запасов газа на стоимость компании продолжаем изучать опции повышения маржи в газовой отрасли через проекты в газохимии. Пока никаких инвестиционных решений мы на сегодняшний день не принимали", — добавил он.Однако эти планы касаются деятельности компании внутри РФ. Между тем активно ведется добыча и за рубежом.Отметим, что пока для "Лукойла" основным зарубежным регионом добычи голубого топлива остается Узбекистан. Всего за 2020 год компания добыла там 7,9 миллиарда кубометра газа.При этом в декабре среднесуточная добыча газа вышла наконец на проектный уровень.
/20210310/lukoyl-vyshel-na-proektnyy-uroven-dobychi-gaza-v-uzbekistane-v-dekabre-2020-go-17660163.html
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добыча газа, газ, лукойл, узбекистан

Россия укрепит статус "газового гиганта" — в этом ей поможет Центральная Азия

09:33 11.03.2021 (обновлено: 10:12 11.03.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПункт подготовки нефти компании "Лукойл"
Пункт подготовки нефти компании Лукойл - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Общий объем добычи газа "Лукойла" по итогам 2020-го составил 29 миллиардов кубометров — это на 17,2% ниже, чем годом ранее. Свою "лепту" внесла пандемия.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Российская нефтяная компания "Лукойл" рассчитывает увеличить добычу газа в 2021 году примерно на 10% за счет проектов в Узбекистане.
Об этом сообщил первый вице-президент компании Азат Шамсуаров, передает РИА Новости.
"В 2021 году добыча газа (компании. — Sputnik) вырастет примерно на 10% за счет восстановления добычи в Узбекистане", — заявил топ-менеджер в ходе телефонной конференции "Лукойла".
По его словам, доказанные запасы газа компании составляют 354 миллиарда кубометров, а дополнительный потенциал добычи превышает 20 миллиардов кубических метров в год.
Кроме того, Шамсуаров рассказал о планах "Лукойла" в газовой отрасли. В 2021 году компания намерена ввести в эксплуатацию Салекаптское месторождение, расположенное в Ямало-ненецком автономном округе.
"С целью повышения суммарного эффекта от разработки запасов газа на стоимость компании продолжаем изучать опции повышения маржи в газовой отрасли через проекты в газохимии. Пока никаких инвестиционных решений мы на сегодняшний день не принимали", — добавил он.
Газовое месторождение в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2021
"Лукойл" вышел на проектный уровень добычи газа в Узбекистане в декабре 2020-го
Вчера, 17:42
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Однако эти планы касаются деятельности компании внутри РФ. Между тем активно ведется добыча и за рубежом.
Отметим, что пока для "Лукойла" основным зарубежным регионом добычи голубого топлива остается Узбекистан. Всего за 2020 год компания добыла там 7,9 миллиарда кубометра газа.
При этом в декабре среднесуточная добыча газа вышла наконец на проектный уровень.
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