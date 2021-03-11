Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева в столицу Узбекистана сегодня с государственным визитом прибыл глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В международном аэропорту "Ташкент" высокопоставленного гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает правительственный портал.Запланирована встреча на высшем уровне. Лидеры государств обсудят актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов. В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте проходят узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.По сообщению администрации Садыра Жапарова, глава Кыргызстана в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик" г. Ташкента.
Запланирована встреча на высшем уровне. Лидеры государств обсудят актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта и другие вопросы.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева в столицу Узбекистана сегодня с государственным визитом прибыл глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
В международном аэропорту "Ташкент" высокопоставленного гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает правительственный портал.
Запланирована встреча на высшем уровне. Лидеры государств обсудят актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов.