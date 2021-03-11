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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210311/sadyr-zhaparov-pribyl-v-uzbekistan-17678619.html
Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан
Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан
Запланирована встреча на высшем уровне. Лидеры государств обсудят актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T15:31+0500
2021-03-11T15:38+0500
политика
садыр жапаров
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева в столицу Узбекистана сегодня с государственным визитом прибыл глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров. В международном аэропорту "Ташкент" высокопоставленного гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает правительственный портал.Запланирована встреча на высшем уровне. Лидеры государств обсудят актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов. В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте проходят узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.По сообщению администрации Садыра Жапарова, глава Кыргызстана в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик" г. Ташкента.
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садыр жапаров, кыргызстан, узбекистан

Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан

15:31 11.03.2021 (обновлено: 15:38 11.03.2021)
916
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Запланирована встреча на высшем уровне. Лидеры государств обсудят актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта и другие вопросы.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. По приглашению Шавката Мирзиёева в столицу Узбекистана сегодня с государственным визитом прибыл глава Кыргызской Республики Садыр Жапаров.
В международном аэропорту "Ташкент" высокопоставленного гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, сообщает правительственный портал.
Запланирована встреча на высшем уровне. Лидеры государств обсудят актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения многопланового взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов.
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15:25
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В рамках визита Жапарова в Узбекистан в Ташкенте проходят узбекско-кыргызский бизнес-форум и первое заседание совета деловых кругов.
По сообщению администрации Садыра Жапарова, глава Кыргызстана в сопровождении солдат роты почетного караула возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик" г. Ташкента.
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