https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-sozdadut-sovmestnyy-investfond-17677447.html

Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестфонд

Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестфонд

По словам вице-премьера, министра финансов и экономики КР, на сегодня уже согласованы "последние моменты" деятельности фонда. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T15:25+0500

2021-03-11T15:25+0500

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экономика

инвестиции

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан создадут совместный инвестиционный фонд с уставным капиталом 50 миллионов долларов, заявил вице-премьер, министр финансов и экономики КР Улукбек Кармышаков на проходящем в Ташкенте бизнес-форуме. Мероприятие организовано в рамках визита в РУз президента Кыргызстана Садыра Жапарова."Выражаем надежду на скорейшее функционирование киргизско-узбекского инвестиционного фонда с уставным капиталом 50 миллионов долларов и который мы намереваемся нарастить до 200 миллионов долларов", — сказал Кармышаков. Его цитирует РИА Новости.По словам кыргызстанского министра, стороны "буквально вчера согласовали последние моменты" деятельности фонда.Вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, в свою очередь, заявил, что создаваемый фонд станет катализатором развития сотрудничества двух стран".Умурзаков добавил, что инвестфонд позволит поддержать ряд новых совместных проектов, прежде всего, в сфере промышленной кооперации. По его словам, это "точка роста", которой страны должны сегодня воспользоваться.

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инвестиции, кыргызстан, узбекистан