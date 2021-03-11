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https://uz.sputniknews.ru/20210311/uzbeksko-kyrgyzskiy-biznes-forum-podpisany-kontrakty-na-130-mln-17689135.html
Узбекско-кыргызский бизнес форум: подписаны контракты на $130 млн
Узбекско-кыргызский бизнес форум: подписаны контракты на $130 млн
Мероприятие состоялось в четверг в рамках госвизита в Узбекистан президента Кыргызстана Садыра Жапарова. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T20:35+0500
2021-03-11T20:40+0500
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
экономика
бизнес
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Контракты на сумму 130 миллионов долларов подписаны на кыргызско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики КР.Форум прошел в рамках государственного визита в Узбекистан президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В мероприятии приняли участие ведущие предприятия РУз в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, туризма, и крупные предприниматели из КР в сфере сельского хозяйства, тяжелой, легкой, пищевой промышленности, горной добычи, информационных технологий, строительства, финансов и туризма."В ходе бизнес-форума стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества во всех приоритетных отраслях экономики и подписали ряд инвестиционных и торговых контрактов, направленные на расширение двустороннего сотрудничества на общую сумму 127,6 миллиона долларов США", — сообщили в Минэкономики.Между предпринимателями двух стран провели встречу в формате B2B.Кроме того, в ходе госвизита Жапарова в Узбекистан планируется подписание"дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества между странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающая реализацию 60 проектов на сумму 550,4 миллиона долларов.
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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, бизнес, кыргызстан, узбекистан

Узбекско-кыргызский бизнес форум: подписаны контракты на $130 млн

20:35 11.03.2021 (обновлено: 20:40 11.03.2021)
1346
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© Sputnik / Владимир Трефилов
/
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Мероприятие состоялось в четверг в рамках госвизита в Узбекистан президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Контракты на сумму 130 миллионов долларов подписаны на кыргызско-узбекском бизнес-форуме в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство экономики КР.
Форум прошел в рамках государственного визита в Узбекистан президента Кыргызстана Садыра Жапарова. В мероприятии приняли участие ведущие предприятия РУз в сфере промышленности, строительства, сельского хозяйства, туризма, и крупные предприниматели из КР в сфере сельского хозяйства, тяжелой, легкой, пищевой промышленности, горной добычи, информационных технологий, строительства, финансов и туризма.
"В ходе бизнес-форума стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества во всех приоритетных отраслях экономики и подписали ряд инвестиционных и торговых контрактов, направленные на расширение двустороннего сотрудничества на общую сумму 127,6 миллиона долларов США", — сообщили в Минэкономики.
Между предпринимателями двух стран провели встречу в формате B2B.
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Кроме того, в ходе госвизита Жапарова в Узбекистан планируется подписание"дорожной карты по расширению и углублению сотрудничества между странами в сфере промышленной кооперации, предусматривающая реализацию 60 проектов на сумму 550,4 миллиона долларов.
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