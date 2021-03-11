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https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-izmenilis-usloviya-postupleniya-v-vuzy-17686968.html
В Узбекистане изменились условия поступления в вузы
В Узбекистане изменились условия поступления в вузы
В этом году при поступлении в вузы узбекистанцы будут сдавать тесты по трем обязательным и двум специальным предметам. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T19:19+0500
2021-03-11T19:19+0500
общество
высшее образование
поступление в университет
вступительные экзамены
абитуриенты
образование
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Теперь абитуриенты будут сдавать пять экзаменов, а максимальный итоговый балл составит 280,5. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного тестового центра при КабМине со ссылкой на постановление Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения Узбекистана.В этом году для поступления в вуз нужно будет пройти тестовые испытания по трем обязательным и двум специальным предметам. Обязательные предметы это родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и др.), математика и история Узбекистана. В каждом блоке по 15 вопросов по 2,1 балла за каждый правильный ответ. Таким образом абитуриент может набрать 94,5 баллов, если верно ответит на все вопросы по трем обязательным предметам. Плюс к этому придется готовиться еще по двум специальным предметам, в каждом из которых 30 вопросов, исходя из направления поступления. Правильный ответ оценивается в 3,1 балла. Максимальный балл составит 186.Несколько недель назад Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан инициировало проект постановления, которое предусматривает утверждение административного регламента, в соответствии с которым молодым людям будут возмещены расходы за сдачу экзаменов. Однако полная компенсация финансовых затрат произойдет лишь в том случае, если учащиеся наберут максимально необходимые баллы по международным экзаменационным системам.
/20200926/Pochemu-abiturient-ne-postupil-v-vuz-nabrav-bolee-206-ballov---otvet-GTsT-15060274.html
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высшее образование, поступление в университет, вступительные экзамены, абитуриенты, образование

В Узбекистане изменились условия поступления в вузы

19:19 11.03.2021
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© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз АбдухакимовАбитуриенты во время вступительных экзаменов
Абитуриенты во время вступительных экзаменов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Facebook / Aziz Abdukhakimov・Азиз Абдухакимов
В этом году при поступлении в вузы узбекистанцы будут сдавать тесты по трем обязательным и двум специальным предметам.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Теперь абитуриенты будут сдавать пять экзаменов, а максимальный итоговый балл составит 280,5. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного тестового центра при КабМине со ссылкой на постановление Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения Узбекистана.
В этом году для поступления в вуз нужно будет пройти тестовые испытания по трем обязательным и двум специальным предметам.
Обязательные предметы это родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и др.), математика и история Узбекистана. В каждом блоке по 15 вопросов по 2,1 балла за каждый правильный ответ. Таким образом абитуриент может набрать 94,5 баллов, если верно ответит на все вопросы по трем обязательным предметам.
Абитуриенты сдают вступительные экзамены на стадионе Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.09.2020
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26 Сентября 2020, 13:22
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Плюс к этому придется готовиться еще по двум специальным предметам, в каждом из которых 30 вопросов, исходя из направления поступления. Правильный ответ оценивается в 3,1 балла. Максимальный балл составит 186.
Несколько недель назад Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан инициировало проект постановления, которое предусматривает утверждение административного регламента, в соответствии с которым молодым людям будут возмещены расходы за сдачу экзаменов.
Однако полная компенсация финансовых затрат произойдет лишь в том случае, если учащиеся наберут максимально необходимые баллы по международным экзаменационным системам.
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