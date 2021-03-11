https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekistane-izmenilis-usloviya-postupleniya-v-vuzy-17686968.html

В Узбекистане изменились условия поступления в вузы

В Узбекистане изменились условия поступления в вузы

В этом году при поступлении в вузы узбекистанцы будут сдавать тесты по трем обязательным и двум специальным предметам. 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T19:19+0500

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общество

высшее образование

поступление в университет

вступительные экзамены

абитуриенты

образование

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Теперь абитуриенты будут сдавать пять экзаменов, а максимальный итоговый балл составит 280,5. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного тестового центра при КабМине со ссылкой на постановление Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения Узбекистана.В этом году для поступления в вуз нужно будет пройти тестовые испытания по трем обязательным и двум специальным предметам. Обязательные предметы это родной язык (узбекский, русский, каракалпакский и др.), математика и история Узбекистана. В каждом блоке по 15 вопросов по 2,1 балла за каждый правильный ответ. Таким образом абитуриент может набрать 94,5 баллов, если верно ответит на все вопросы по трем обязательным предметам. Плюс к этому придется готовиться еще по двум специальным предметам, в каждом из которых 30 вопросов, исходя из направления поступления. Правильный ответ оценивается в 3,1 балла. Максимальный балл составит 186.Несколько недель назад Агентство по делам молодежи Республики Узбекистан инициировало проект постановления, которое предусматривает утверждение административного регламента, в соответствии с которым молодым людям будут возмещены расходы за сдачу экзаменов. Однако полная компенсация финансовых затрат произойдет лишь в том случае, если учащиеся наберут максимально необходимые баллы по международным экзаменационным системам.

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высшее образование, поступление в университет, вступительные экзамены, абитуриенты, образование