https://uz.sputniknews.ru/20210311/v-uzbekiston-temir-yullari-nazvali-prichinu-nevyplaty-zarplat-stroitelyam-17670527.html

В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину невыплаты зарплат строителям

В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину невыплаты зарплат строителям

В соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T12:01+0500

2021-03-11T12:01+0500

2021-03-11T12:07+0500

общество

строители

мост

зарплата

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на распространившееся в соцсети скандальное видео, на котором десятки недовольных рабочих протестуют против невыплаты им зарплаты в течение трех месяцев.При этом в компании заверили, что заработную плату за 2020 год выплатили полностью сотрудникам всех подразделений унитарного предприятия и фактически в момент съемок видео задолженность была только за январь 2021-го. Однако на сегодняшний день и ее уже погасили.Кроме того, в соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего за отчетным. То есть период выплаты заработной платы за февраль — до конца марта.Представители руководства треста провели разъяснительную работу с работниками, объяснив, что за январь зарплата полностью выплачена, а за февраль они получат до конца марта.

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строители, мост, зарплата, узбекистон темир йуллари