В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину невыплаты зарплат строителям

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на распространившееся в соцсети скандальное видео, на котором десятки недовольных рабочих протестуют против невыплаты им зарплаты в течение трех месяцев.При этом в компании заверили, что заработную плату за 2020 год выплатили полностью сотрудникам всех подразделений унитарного предприятия и фактически в момент съемок видео задолженность была только за январь 2021-го. Однако на сегодняшний день и ее уже погасили.Кроме того, в соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего за отчетным. То есть период выплаты заработной платы за февраль — до конца марта.Представители руководства треста провели разъяснительную работу с работниками, объяснив, что за январь зарплата полностью выплачена, а за февраль они получат до конца марта.
В соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего за отчетным.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на распространившееся в соцсети скандальное видео, на котором десятки недовольных рабочих протестуют против невыплаты им зарплаты в течение трех месяцев.
"После того, как выяснилось, что на кадрах — рабочие 13-го мостостроительного отряда, руководство унитарного предприятия "Куприккурилиш" выехало на место для изучения ситуации. Оказалось, что закадровый комментарии автора видео не точен в отношении объема задержанных выплат", — говорится на сайте ведомства.
При этом в компании заверили, что заработную плату за 2020 год выплатили полностью сотрудникам всех подразделений унитарного предприятия и фактически в момент съемок видео задолженность была только за январь 2021-го. Однако на сегодняшний день и ее уже погасили.
Кроме того, в соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего за отчетным. То есть период выплаты заработной платы за февраль — до конца марта.
Представители руководства треста провели разъяснительную работу с работниками, объяснив, что за январь зарплата полностью выплачена, а за февраль они получат до конца марта.