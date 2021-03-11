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В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину невыплаты зарплат строителям
В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину невыплаты зарплат строителям
В соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T12:01+0500
2021-03-11T12:07+0500
общество
строители
мост
зарплата
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на распространившееся в соцсети скандальное видео, на котором десятки недовольных рабочих протестуют против невыплаты им зарплаты в течение трех месяцев.При этом в компании заверили, что заработную плату за 2020 год выплатили полностью сотрудникам всех подразделений унитарного предприятия и фактически в момент съемок видео задолженность была только за январь 2021-го. Однако на сегодняшний день и ее уже погасили.Кроме того, в соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего за отчетным. То есть период выплаты заработной платы за февраль — до конца марта.Представители руководства треста провели разъяснительную работу с работниками, объяснив, что за январь зарплата полностью выплачена, а за февраль они получат до конца марта.
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строители, мост, зарплата, узбекистон темир йуллари

В "Узбекистон темир йуллари" назвали причину невыплаты зарплат строителям

12:01 11.03.2021 (обновлено: 12:07 11.03.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабочие, иллюстративное фото
Рабочие, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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В соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего за отчетным.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари" отреагировали на распространившееся в соцсети скандальное видео, на котором десятки недовольных рабочих протестуют против невыплаты им зарплаты в течение трех месяцев.

"После того, как выяснилось, что на кадрах — рабочие 13-го мостостроительного отряда, руководство унитарного предприятия "Куприккурилиш" выехало на место для изучения ситуации. Оказалось, что закадровый комментарии автора видео не точен в отношении объема задержанных выплат", говорится на сайте ведомства.

При этом в компании заверили, что заработную плату за 2020 год выплатили полностью сотрудникам всех подразделений унитарного предприятия и фактически в момент съемок видео задолженность была только за январь 2021-го. Однако на сегодняшний день и ее уже погасили.
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Кроме того, в соответствии с коллективным договором между администрацией треста и профкомом, выплата заработной платы должна быть осуществлена до конца месяца, следующего за отчетным. То есть период выплаты заработной платы за февраль — до конца марта.
Представители руководства треста провели разъяснительную работу с работниками, объяснив, что за январь зарплата полностью выплачена, а за февраль они получат до конца марта.
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