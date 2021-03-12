https://uz.sputniknews.ru/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html

Европа массово "банит" вакцину AstraZeneca — люди боятся, ВОЗ сбита с толку

Европа массово "банит" вакцину AstraZeneca — люди боятся, ВОЗ сбита с толку

Специалистам предстоит выяснить, было ли вызвано образование тромбов непосредственно прививкой, а пока использование проблемного препарата уже приостановили в... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T10:49+0500

2021-03-12T10:49+0500

2021-03-12T12:06+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Страны ЕС начали массово отказываться от вакцины AstraZeneca. Запрет на использование британско-шведского препарата к настоящему времени наложили уже по меньшей мере девять европейских стран.Это стало происходить после роста числа сообщений о возникновении тромбоза после вакцинации — у ряда пациентов были диагностированы тромбоэмболические осложнения после введения препарата.Зафиксированы даже летальные исходы. При этом сама компания AstraZeneca утверждала, что ее вакцина абсолютно безопасна. Сейчас же стало известно, что AstraZeneca на четверть снизит поставки вакцины в страны ЕС — с 40 до 30 миллионов доз.Теперь предстоит выяснить, было ли вызвано образование тромбов непосредственно прививкой, а пока использование проблемного препарата уже приостановили в Австрии, Дании, Норвегии, Исландии, Эстонии, Литве, Латвии, Люксембурге и на Кипре. Часть партии запретили и в Италии. Собственное расследование начали и в ВОЗ, но пока в организации нет четкого понимания, что же именно происходит. Пока специалисты анализируют сообщения об отказе стран от AstraZeneca. Выводы будут озвучены после глубокого анализа ситуации, заявил РИА Новости представитель ВОЗ.Отметим, что, на данный момент, в ЕС официально приняты четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. С каждой из компаний заключены контракты на поставку 400 миллионов доз и больше.Что же касается российской вакцины "Спутник V", то для того чтобы попасть на европейский рынок, ей необходимо получить условное регистрационное удостоверение и одобрение со стороны Еврокомиссии.К настоящему моменту "Спутник V" уже прошел этап научной консультации регулятора ЕС. Теперь открылась возможность для подачи заявки на регистрацию российского препарат на рынке Европы.

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вакцина astrazeneca, пандемия, коронавирус, ес, вакцинация, европа