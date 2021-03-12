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Годовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео
Годовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео
Десять лет назад произошла катастрофа на японской атомной электростанции "Фукусима-1". 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T17:20+0500
2021-03-12T17:20+0500
2021-03-12T17:53+0500
видео
катастрофа
стихия
аэс
стихийное бедствие
авария
трагедия
землетрясение
япония
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Аварию тогда спровоцировало мощнейшее землетрясение и последовавшее за ним цунами. Из-за стихии на АЭС отказали системы аварийного охлаждения.Это привело к раскаливанию ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков. Произошли взрывы, и радиоактивные вещества оказались в воздухе.В результате аварии свои дома были вынуждены покинуть 160 тысяч человек! Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен Чернобыльской АЭС.Как живет Япония спустя 10 лет, что изменилось, а что осталось прежним — смотрите в видеосюжете.
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видео, катастрофа, стихия, аэс, стихийное бедствие, авария, трагедия, землетрясение, япония
Годовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео 17:20 12.03.2021 (обновлено: 17:53 12.03.2021)
Десять лет назад произошла катастрофа на японской атомной электростанции "Фукусима-1".
Аварию тогда спровоцировало мощнейшее землетрясение и последовавшее за ним цунами. Из-за стихии на АЭС отказали системы аварийного охлаждения.
Это привело к раскаливанию ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков. Произошли взрывы, и радиоактивные вещества оказались в воздухе.
Опасные элементы распространились на территории в 1 тысячу квадратных километров — это по размерам примерно 2,5 Люксембурга или ровно одна Москва.
В результате аварии свои дома были вынуждены покинуть 160 тысяч человек! Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен Чернобыльской АЭС.
Как живет Япония спустя 10 лет, что изменилось, а что осталось прежним — смотрите в видеосюжете.