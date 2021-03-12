https://uz.sputniknews.ru/20210312/godovschina-avarii-na-aes-fukusima-1-kak-zhivet-yaponiya-spustya-10-let--video-17723130.html

Годовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео

Годовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео

Десять лет назад произошла катастрофа на японской атомной электростанции "Фукусима-1". 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T17:20+0500

2021-03-12T17:20+0500

2021-03-12T17:53+0500

видео

катастрофа

стихия

аэс

стихийное бедствие

авария

трагедия

землетрясение

япония

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Аварию тогда спровоцировало мощнейшее землетрясение и последовавшее за ним цунами. Из-за стихии на АЭС отказали системы аварийного охлаждения.Это привело к раскаливанию ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков. Произошли взрывы, и радиоактивные вещества оказались в воздухе.В результате аварии свои дома были вынуждены покинуть 160 тысяч человек! Эта трагедия считается самой страшной ядерной катастрофой со времен Чернобыльской АЭС.Как живет Япония спустя 10 лет, что изменилось, а что осталось прежним — смотрите в видеосюжете.

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видео, катастрофа, стихия, аэс, стихийное бедствие, авария, трагедия, землетрясение, япония