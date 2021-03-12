https://uz.sputniknews.ru/20210312/grozin-vizity-zhaparova-v-sosednie-strany--svoego-roda-smotriny-17727356.html
Грозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
Грозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
Кыргызстан заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T21:47+0500
2021-03-12T21:47+0500
2021-03-12T21:47+0500
политика
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
сотрудничество
кыргызстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Визиты Садыра Жапарова и в Москву, и в Нурсултан, и в Ташкент - это в определенном смысле смотрины, считает заведующий отделом Средней Азии института СНГ Андрей Грозин. Однако, по его мнению, во всех трех случаях встречи прошли весьма успешно и можно ожидать, что и РФ, и Казахстан и Узбекистан будут расширять партнерство с Кыргызстаном на новой основе вне зависимости от опасений, которые имели место быть после брутальной смены власти в октябре прошлого года.По мнению эксперта, Кыргызстан для узбекистанской продукции агросектора, пищевой промышленности и т.д. — это емкий рынок.По финансовым оценкам наиболее значительную помощь за прошлый коронавирусный год для Кыргызстана среди стран ЦА оказал именно Узбекистан. Сделано это было и по соображениям прагматического свойства: выстраивание хороших дружественных отношений с ближайшим соседом, территорию которого в том числе можно использовать и для реализации многочисленных транспортно-логистических проектов.Говорить о том, что Узбекистан оказывает одностороннюю помощь соседу, который переживает массу проблемных моментов, было бы неправильно. Кыргызстан тоже заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом. Здесь налицо обоюдный интерес, который выльется в итоге в практическое решение.
/20210312/s-kem-pogovoril-i-chemu-udivilsya-sadyr-zhaparov-v-uzbekistane--obzor-17723285.html
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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, сотрудничество, кыргызстан, узбекистан
Грозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
Кыргызстан заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом, считает заведующий отделом Средней Азии института СНГ Андрей Грозин.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Визиты Садыра Жапарова и в Москву, и в Нурсултан, и в Ташкент - это в определенном смысле смотрины, считает заведующий отделом Средней Азии института СНГ Андрей Грозин.
Однако, по его мнению, во всех трех случаях встречи прошли весьма успешно и можно ожидать, что и РФ, и Казахстан и Узбекистан будут расширять партнерство с Кыргызстаном на новой основе вне зависимости от опасений, которые имели место быть после брутальной смены власти в октябре прошлого года.
"Для Ташкента партнерство с Бишкеком интересно с одной стороны тем, что необходимо довести до ума партнерство с новым руководством Кыргызстана, с другой стороны — большим количеством вопросов, которые представляют интерес для узбекской экономики".
Андрей Грозин
заведующий отделом Средней Азии института СНГ
По мнению эксперта, Кыргызстан для узбекистанской продукции агросектора, пищевой промышленности и т.д. — это емкий рынок.
По финансовым оценкам наиболее значительную помощь за прошлый коронавирусный год для Кыргызстана среди стран ЦА оказал именно Узбекистан. Сделано это было и по соображениям прагматического свойства: выстраивание хороших дружественных отношений с ближайшим соседом, территорию которого в том числе можно использовать и для реализации многочисленных транспортно-логистических проектов.
Говорить о том, что Узбекистан оказывает одностороннюю помощь соседу, который переживает массу проблемных моментов, было бы неправильно. Кыргызстан тоже заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом. Здесь налицо обоюдный интерес, который выльется в итоге в практическое решение.