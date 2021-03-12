Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210312/grozin-vizity-zhaparova-v-sosednie-strany--svoego-roda-smotriny-17727356.html
Грозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
Грозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
Кыргызстан заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T21:47+0500
2021-03-12T21:47+0500
политика
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
сотрудничество
кыргызстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17678009_0:65:2835:1660_1920x0_80_0_0_3f16ac94489f2e73e357d13365915df7.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Визиты Садыра Жапарова и в Москву, и в Нурсултан, и в Ташкент - это в определенном смысле смотрины, считает заведующий отделом Средней Азии института СНГ Андрей Грозин. Однако, по его мнению, во всех трех случаях встречи прошли весьма успешно и можно ожидать, что и РФ, и Казахстан и Узбекистан будут расширять партнерство с Кыргызстаном на новой основе вне зависимости от опасений, которые имели место быть после брутальной смены власти в октябре прошлого года.По мнению эксперта, Кыргызстан для узбекистанской продукции агросектора, пищевой промышленности и т.д. — это емкий рынок.По финансовым оценкам наиболее значительную помощь за прошлый коронавирусный год для Кыргызстана среди стран ЦА оказал именно Узбекистан. Сделано это было и по соображениям прагматического свойства: выстраивание хороших дружественных отношений с ближайшим соседом, территорию которого в том числе можно использовать и для реализации многочисленных транспортно-логистических проектов.Говорить о том, что Узбекистан оказывает одностороннюю помощь соседу, который переживает массу проблемных моментов, было бы неправильно. Кыргызстан тоже заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом. Здесь налицо обоюдный интерес, который выльется в итоге в практическое решение.
/20210312/s-kem-pogovoril-i-chemu-udivilsya-sadyr-zhaparov-v-uzbekistane--obzor-17723285.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0b/17678009_268:0:2567:1724_1920x0_80_0_0_f7e55541d0c68c06e4a8f27f340935bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, сотрудничество, кыргызстан, узбекистан

Грозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины

21:47 12.03.2021
803
 - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Кыргызстан заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом, считает заведующий отделом Средней Азии института СНГ Андрей Грозин.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Визиты Садыра Жапарова и в Москву, и в Нурсултан, и в Ташкент - это в определенном смысле смотрины, считает заведующий отделом Средней Азии института СНГ Андрей Грозин.
Однако, по его мнению, во всех трех случаях встречи прошли весьма успешно и можно ожидать, что и РФ, и Казахстан и Узбекистан будут расширять партнерство с Кыргызстаном на новой основе вне зависимости от опасений, которые имели место быть после брутальной смены власти в октябре прошлого года.

"Для Ташкента партнерство с Бишкеком интересно с одной стороны тем, что необходимо довести до ума партнерство с новым руководством Кыргызстана, с другой стороны — большим количеством вопросов, которые представляют интерес для узбекской экономики".

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин - Sputnik Узбекистан
Андрей Грозин
заведующий отделом Средней Азии института СНГ
По мнению эксперта, Кыргызстан для узбекистанской продукции агросектора, пищевой промышленности и т.д. — это емкий рынок.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Политика
С кем поговорил и чему удивился Садыр Жапаров в Узбекистане — обзор
17:49
0
8
По финансовым оценкам наиболее значительную помощь за прошлый коронавирусный год для Кыргызстана среди стран ЦА оказал именно Узбекистан. Сделано это было и по соображениям прагматического свойства: выстраивание хороших дружественных отношений с ближайшим соседом, территорию которого в том числе можно использовать и для реализации многочисленных транспортно-логистических проектов.
Говорить о том, что Узбекистан оказывает одностороннюю помощь соседу, который переживает массу проблемных моментов, было бы неправильно. Кыргызстан тоже заинтересован в емком рынке Узбекистана, в инвестиционном потенциале этой республики, в выстраивании дружеских отношений с узбекским бизнесом. Здесь налицо обоюдный интерес, который выльется в итоге в практическое решение.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:47Грозин: визиты Жапарова в соседние страны — своего рода смотрины
20:53Готовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане
20:48Курс на сближение: итоги госвизита Жапарова в Узбекистан
20:23Сектор картофелеводства в Узбекистане восстановят за $195 тыс — ФАО
19:53В Мининноваций прокомментировали слухи о "старье" узбекско-китайской вакцины
19:14Шавкат Мирзиёев пригласил Ангелу Меркель в Узбекистан
18:46Запад готовится развязать информационную войну против "Спутник V" — источник
18:25Ход конем: в Узбекистане начнут популяризировать конный спорт и развивать коневодство
17:49С кем поговорил и чему удивился Садыр Жапаров в Узбекистане — обзор
17:20Годовщина аварии на АЭС "Фукусима-1": как живет Япония спустя 10 лет? — видео
17:03"Где мой сувенир?": Лавров "потроллил" своего коллегу из Турции — видео
16:54Житель Сурхандарьи избил земляка и бросил его умирать в арыке
16:39В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео
16:31Таможенники пресекли нелегальный оборот лекарств почти на $35 тысяч
16:15Синоптики вновь пообещали Узбекистану снег и дожди
16:08Жапаров и Мирзиёев посетили технопарк в Ташкенте — что поразило высокого гостя
16:00Найдена подобная Земле планета, где начала формироваться атмосфера
15:38Отабеков напомнил, кому не рекомендуется делать прививку от COVID-19
15:32В Бухаре создан холодовый центр для хранения вакцин
15:23Онкологи Узбекистана поставили на поток редкую операцию