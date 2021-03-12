Политика
С кем поговорил и чему удивился Садыр Жапаров в Узбекистане — обзор
17:49 12.03.2021 (обновлено: 18:18 12.03.2021)
650
Два насыщенных дня первого государственного визита Садыра Жапарова в Узбекистан ознаменовали собой начало новой стадии двусторонних отношений. О чем договорились главы государств в Ташкенте — в нашем обзоре.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Накануне в первой половине дня по приглашению Шавката Мирзиёева глава Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Ташкент с госвизитом. В международном аэропорту "Ташкент" его встретил премьер-министр Абдулла Арипов.
В сопровождении солдат роты почетного караула Жапаров возложил цветы к монументу "Независимости и гуманизма" на площади "Мустакиллик" в Ташкенте.
Первая встреча президентов
Далее высокий гость направился в резиденцию Куксарой, где состоялась церемония официальной встречи глав Кыргызстана и Узбекистана.
В рамках переговоров в узком формате стороны обсудили вопросы укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между республиками.
Позже, в расширенном формате, главы государств вновь подтвердили приверженность комплексному и рациональному использованию водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. Узбекистан готов участвовать в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезиденты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном формате
Президенты Узбекистана и Кыргызстана Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров провели переговоры в расширенном формате
Президенты договорились увеличить поток грузов, пассажиров и туристов посредством возобновления автобусного, железнодорожного и воздушного сообщения между двумя странами, приостановленное в период пандемии.
Транспортный коридор и делимитация границ
По мнению сторон, увеличению взаимной торговли будет способствовать международный мультимодальный маршрут "Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар" и скорейшее строительство железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай".
Вместе с тем лидеры республик поручили своим правительствам активизировать переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы, подчеркнув при этом историческую значимость договора об узбекско-кыргызской государственной границе, подписанного в 2017 году.
Новая веха в отношениях: о чем договорились
По итогам переговоров глав республик было подписано 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере.
В частности, были подписаны план практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации, соглашение о создании узбекско-кыргызского инвестиционного фонда, документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики.
По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление. Также подписаны программа взаимодействия внешнеполитических ведомств, документы в сфере таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества, здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, карантина растений, образования, науки и культуры.
В рамках визита главы Кыргызстана в Узбекистан в столице состоялся узбекско-кыргызский бизнес-форум, в ходе которого бизнесмены обеих стран подписали контракты на 130 миллионов долларов.
Дерево, как символ нового этапа
А сегодня лидеры двух государств посадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой в знак начала новой эпохи развития двусторонних отношений.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой
Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров высадили дерево на Аллее почетных гостей в резиденции Куксарой
© Пресс-служба президента Узбекистана
В этот же день Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. При этом высокий гость отметил, что кыргызская сторона ожидает официальный визит Нарбаевой в Кыргызстан, который планировался еще в 2019 году, но был перенесен по ряду объективных причин.
© Официальный сайт президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой
Также Садыр Жапаров встретился со спикером Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым.
Приоритеты расставлены: экономика, энергетика, культура
Позже президент Кыргызстана встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Политики обсудили направления сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической, водно-энергетической, транспортной, культурно-рекреационной.
Лидер КР заявил о необходимости в короткие сроки организовать заседание межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Арипов ответил, что узбекская сторона может в любое время посетить Кыргызстан для проведения заседаний.
© Официальный сайт президента Кыргызской РеспубликиПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров (справа) и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров (справа) и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
В завершении своего визита Садыр Жапаров в сопровождении Шавката Мирзиёева посетил столичный технопарк, чтобы ознакомиться с продукцией, производимой на местных предприятиях.
Приятный сюрприз в технопарке
Здесь же лидеры стран ознакомились с выставкой промышленных, сельскохозяйственных и ремесленнических товаров со всего Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил технопарк в Ташкенте
Садыра Жапарова ожидал приятный сюрприз: от имени народа Узбекистана Кыргызстану переданы в дар 20 машин скорой медицинской помощи отечественного производства.
На этом государственный визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Узбекистан завершился.