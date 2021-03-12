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https://uz.sputniknews.ru/20210312/komu-dostalis-100-mln-sumov-kluba-zakovat--podvedeny-itogi-igr-17702727.html
Кому достались 100 млн сумов клуба "Заковат" — подведены итоги игр
Кому достались 100 млн сумов клуба "Заковат" — подведены итоги игр
Самым напряженным стал момент, когда нужно было ответить на последний, решающий вопрос: тот самый, стоимостью в 100 млн сумов. Его задала заместитель... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T14:15+0500
2021-03-12T14:23+0500
общество
саида мирзиёева
конкурс
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Интеллектуальный клуб "Заковат" определился с именами чемпионов среди участников из столицы и Ташкентской области 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.На звание победителей претендовали две команды — подопечные опытного знатока клуба "Заковат" Фарруха Рафикова и сборная "Ученики Ксенофонта". После сложнейших интеллектуальных состязаний первое место заняла команда Фарруха Рафикова и получила главный приз — 100 млн сумов. Второе место досталось "Ученикам Ксенофонта", они получили награду в 20 млн сумов, а третье заняла команда "Эсперо", приз составил 10 млн сумов.Самым напряженным стал момент, когда нужно было ответить на последний, решающий вопрос: тот самый, стоимостью в 100 млн сумов. Его задала заместитель председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева. Мгновения размышлений, которые, казалось, длились целую вечность, ответ и... оглушительные овации, накрывшие зал... Ответ оказался правильным, и команда признана победительницей.Теперь интеллектуальный клуб "Заковат" отправляется в Самарканд. Зарегистрироваться для участия в играх можно будет с 12 марта на официальном сайте www.zakovat.tv.Как мы сообщали ранее, интеллектуальный кастинг клуба "Заковат" собрал в Ледовом дворце "Хумо Арена" более 7 тысяч молодых людей из Ташкента и Ташкентской области, чтобы определить уровень знаний претендентов и разделить их по командам.Членами клуба пожелали стать более 13 тысяч человек: почти 2 тысячи были зарегистрированы в составе команд, свыше 11 тысяч подали индивидуальные заявки.
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Кому достались 100 млн сумов клуба "Заковат" — подведены итоги игр

14:15 12.03.2021 (обновлено: 14:23 12.03.2021)
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© Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиаОпределены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры "Заковат"
Определены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа
Самым напряженным стал момент, когда нужно было ответить на последний, решающий вопрос: тот самый, стоимостью в 100 млн сумов. Его задала заместитель председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Интеллектуальный клуб "Заковат" определился с именами чемпионов среди участников из столицы и Ташкентской области 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа.
На звание победителей претендовали две команды — подопечные опытного знатока клуба "Заковат" Фарруха Рафикова и сборная "Ученики Ксенофонта". После сложнейших интеллектуальных состязаний первое место заняла команда Фарруха Рафикова и получила главный приз — 100 млн сумов.
© Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиаОпределены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры "Заковат"
Определены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Определены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры "Заковат"
© Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа
Второе место досталось "Ученикам Ксенофонта", они получили награду в 20 млн сумов, а третье заняла команда "Эсперо", приз составил 10 млн сумов.
Самым напряженным стал момент, когда нужно было ответить на последний, решающий вопрос: тот самый, стоимостью в 100 млн сумов. Его задала заместитель председателя Попечительского совета Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева.
© Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиаОпределены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры "Заковат"
Определены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры Заковат - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Определены победители Ташкента и Ташкентской области интеллектуальной игры "Заковат"
© Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа
Мгновения размышлений, которые, казалось, длились целую вечность, ответ и... оглушительные овации, накрывшие зал... Ответ оказался правильным, и команда признана победительницей.
Теперь интеллектуальный клуб "Заковат" отправляется в Самарканд. Зарегистрироваться для участия в играх можно будет с 12 марта на официальном сайте www.zakovat.tv.
Как мы сообщали ранее, интеллектуальный кастинг клуба "Заковат" собрал в Ледовом дворце "Хумо Арена" более 7 тысяч молодых людей из Ташкента и Ташкентской области, чтобы определить уровень знаний претендентов и разделить их по командам.
Членами клуба пожелали стать более 13 тысяч человек: почти 2 тысячи были зарегистрированы в составе команд, свыше 11 тысяч подали индивидуальные заявки.
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