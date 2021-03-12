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https://uz.sputniknews.ru/20210312/naydena-podobnaya-zemle-planeta-gde-nachala-formirovatsya-atmosfera-17705970.html
Найдена подобная Земле планета, где начала формироваться атмосфера
Найдена подобная Земле планета, где начала формироваться атмосфера
GJ 1132 b пока остается экзопланетой, которая больше всего по свойствам и этапам формирования походит на Землю. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T16:00+0500
2021-03-12T16:23+0500
земля
планета
космос
наука
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Ученые обнаружили, что вокруг планеты скалистого типа GJ 1132 b начала формироваться атмосфера.Такие изменения они заметили, наблюдая за космическим объектом с помощью сверхмощного телескопа "Хаббл".Эта экзопланета вращается вокруг красного карлика Глизе 1132 и расположена от нашей планеты на расстоянии 39 световых лет.Когда ученые только начали наблюдать за GJ 1132 b, она имела газообразную структуру и по своим размерам была в несколько раз больше Земли.Однако со временем экзопланета изменилась и стала намного меньше. Это произошло из-за слишком сильного изучения ее звезды, которое буквально выжгло водородную и гелиевую атмосферу.В результате осталась только голое ядро, которое по размерам было сопоставимо с размерами Земли. Это происходило еще совсем недавно. Теперь же вокруг GJ 1132 b началось формирование атмосферного слоя, в котором много водорода (в том числе цианистого), метана и аммиака.Новая атмосфера также имеет углеводородную дымку.GJ 1132 b пока остается экзопланетой, которая больше всего по свойствам и этапам формирования походит на Землю. У обоих космических объектов даже похожая история: и GJ 1132 b, и наша планета сначала были раскаленными, потом остыли, у обеих возраст примерно 4,5 миллиарда лет. Их размеры также схожи.Предполагается, что и атмосферное давление у поверхности одинаковое, что заставляет задуматься о том, что GJ 1132 b может быть пригодна для жизни.
/20210221/Kogda-chelovechestvo-pereselitsya-s-Zemli-na-Mars--nazvana-konkretnaya-data-16054810.html
/20210114/Uchenye-zayavili-chto-2021-god-budet-koroche-iz-za-uskoreniya-vrascheniya-Zemli-15781437.html
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земля, планета, космос, наука

Найдена подобная Земле планета, где начала формироваться атмосфера

16:00 12.03.2021 (обновлено: 16:23 12.03.2021)
281
© NASA, ESA, R. HurtПланета скалистого типа GJ 1132 b
Планета скалистого типа GJ 1132 b - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© NASA, ESA, R. Hurt
GJ 1132 b пока остается экзопланетой, которая больше всего по свойствам и этапам формирования походит на Землю.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Ученые обнаружили, что вокруг планеты скалистого типа GJ 1132 b начала формироваться атмосфера.
Такие изменения они заметили, наблюдая за космическим объектом с помощью сверхмощного телескопа "Хаббл".
Эта экзопланета вращается вокруг красного карлика Глизе 1132 и расположена от нашей планеты на расстоянии 39 световых лет.
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Когда ученые только начали наблюдать за GJ 1132 b, она имела газообразную структуру и по своим размерам была в несколько раз больше Земли.
Однако со временем экзопланета изменилась и стала намного меньше. Это произошло из-за слишком сильного изучения ее звезды, которое буквально выжгло водородную и гелиевую атмосферу.
В результате осталась только голое ядро, которое по размерам было сопоставимо с размерами Земли. Это происходило еще совсем недавно. Теперь же вокруг GJ 1132 b началось формирование атмосферного слоя, в котором много водорода (в том числе цианистого), метана и аммиака.
Новая атмосфера также имеет углеводородную дымку.
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GJ 1132 b пока остается экзопланетой, которая больше всего по свойствам и этапам формирования походит на Землю. У обоих космических объектов даже похожая история: и GJ 1132 b, и наша планета сначала были раскаленными, потом остыли, у обеих возраст примерно 4,5 миллиарда лет. Их размеры также схожи.
Предполагается, что и атмосферное давление у поверхности одинаковое, что заставляет задуматься о том, что GJ 1132 b может быть пригодна для жизни.
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