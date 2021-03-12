https://uz.sputniknews.ru/20210312/naydena-podobnaya-zemle-planeta-gde-nachala-formirovatsya-atmosfera-17705970.html

Найдена подобная Земле планета, где начала формироваться атмосфера

Найдена подобная Земле планета, где начала формироваться атмосфера

GJ 1132 b пока остается экзопланетой, которая больше всего по свойствам и этапам формирования походит на Землю. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T16:00+0500

2021-03-12T16:00+0500

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земля

планета

космос

наука

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Ученые обнаружили, что вокруг планеты скалистого типа GJ 1132 b начала формироваться атмосфера.Такие изменения они заметили, наблюдая за космическим объектом с помощью сверхмощного телескопа "Хаббл".Эта экзопланета вращается вокруг красного карлика Глизе 1132 и расположена от нашей планеты на расстоянии 39 световых лет.Когда ученые только начали наблюдать за GJ 1132 b, она имела газообразную структуру и по своим размерам была в несколько раз больше Земли.Однако со временем экзопланета изменилась и стала намного меньше. Это произошло из-за слишком сильного изучения ее звезды, которое буквально выжгло водородную и гелиевую атмосферу.В результате осталась только голое ядро, которое по размерам было сопоставимо с размерами Земли. Это происходило еще совсем недавно. Теперь же вокруг GJ 1132 b началось формирование атмосферного слоя, в котором много водорода (в том числе цианистого), метана и аммиака.Новая атмосфера также имеет углеводородную дымку.GJ 1132 b пока остается экзопланетой, которая больше всего по свойствам и этапам формирования походит на Землю. У обоих космических объектов даже похожая история: и GJ 1132 b, и наша планета сначала были раскаленными, потом остыли, у обеих возраст примерно 4,5 миллиарда лет. Их размеры также схожи.Предполагается, что и атмосферное давление у поверхности одинаковое, что заставляет задуматься о том, что GJ 1132 b может быть пригодна для жизни.

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