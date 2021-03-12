https://uz.sputniknews.ru/20210312/otabekov-napomnil-komu-ne-rekomenduetsya-delat-privivku-ot-covid-19-17705311.html

Отабеков напомнил, кому не рекомендуется делать прививку от COVID-19

Отабеков напомнил, кому не рекомендуется делать прививку от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Узбекистане в марте. Рассматриваются несколько препаратов, в том числе российский "Спутник V". В первую очередь... 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T15:38+0500

2021-03-12T15:38+0500

2021-03-12T15:45+0500

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ситуация с коронавирусом в узбекистане

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков рассказал, кому не рекомендуется делать прививку от COVID-19.Разъяснения опубликованы на Telegram-канале Министерства здравоохранения.По словам Отабекова, при проведении прививочной кампании в Узбекистане будут соблюдаться все указания организаций, разработавших тот или иной препарат.Он также ответил на вопрос о том, можно ли делать прививку человеку, контактировавшему с зараженным COVID-19. По словам Отабекова, такие люди могут принять участие в вакцинации после 14-дневного карантина и осмотра врача.Еще один важный вопрос: как в республике будут предотвращать осложнения, которые могут возникнуть после прививки?Замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья рассказал, что каждый человек, получивший прививку, будет находиться под наблюдением медработников в течение 30 минут после завершения процедуры, а потом — еще три дня (опросы и посещения)."Все пункты вакцинации оснащены необходимыми инструментами и аптечками для оказания первой медицинской помощи, а специалисты обладают навыками оказания медицинской помощи при возникновении побочных реакций после проведенной вакцинации. В случае появления тяжелой аллергической реакции, связанной с вакцинацией против COVID-19, вызовут бригаду скорой медицинской помощи", — отметил Отабеков.Он еще раз напомнил: каждому человеку перед вакцинацией необходимо пройти медобследование — это поможет предотвратить непредвиденные обстоятельства.

/20210310/yusupaliev-rasskazal-kak-uzbekistan-gotovitsya-k-vaktsinatsii-ot-covid-19-17635595.html

/20210302/Vaktsinatsiya-ot-COVID-19-v-Uzbekistane--podrobnosti-15886502.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация