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https://uz.sputniknews.ru/20210312/populyarnyy-yaponskiy-telekanal-pokazal-peredachu-o-dostoprimechatelnostyakh-uzbekistana-17700996.html
Популярный японский телеканал показал передачу о достопримечательностях Узбекистана
Популярный японский телеканал показал передачу о достопримечательностях Узбекистана
Сюжет о республике вызвал наибольший резонанс среди местных жителей. Японцы оставили огромное количество положительных отзывов в социальных сетях. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T13:15+0500
2021-03-12T13:26+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. На канале японской национальной телерадиокомпании NHK вышла в эфир передача "Очаровательная страна Великого Шелкового пути", посвященная Узбекистану. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.Кроме того, они рассказали об уникальных изделиях ручной работы, а также рекомендовали посетить Узбекистан, чтобы "воочию почувствовать атмосферу узбекской культуры, пронизанной духом времен Великого Шелкового пути". Согласно информации туристического ведомства, на официальных страницах NHK в Instagram и Twitter граждане Японии оставили большое количество положительных отзывов о прошедшей передаче. По их словам, ранее компания уже показывала достопримечательности многих других странах, но сюжет об Узбекистане вызвал наибольший резонанс среди местных жителей. Напомним: для продвижения туристического потенциала Узбекистана в аэропортах и торгово-развлекательных центрах Японии запустили показ роликов о достопримечательностях столицы республики. Инициативу реализовал Департамент по развитию туризма города Ташкента.
/20191223/Otsutstvie-shumikhi-CNN-otsenilo-turisticheskiy-potentsial-Uzbekistana-13088093.html
/20210212/V-Samarkande-postroyat-masshtabnyy-turisticheskiy-kompleks--Mirziev-15984994.html
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Популярный японский телеканал показал передачу о достопримечательностях Узбекистана

13:15 12.03.2021 (обновлено: 13:26 12.03.2021)
394
© Sputnik / Мария НауменкоНа территории крепости Ичан-Кала в Хиве
На территории крепости Ичан-Кала в Хиве - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Мария Науменко
Сюжет о республике вызвал наибольший резонанс среди местных жителей. Японцы оставили огромное количество положительных отзывов в социальных сетях.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. На канале японской национальной телерадиокомпании NHK вышла в эфир передача "Очаровательная страна Великого Шелкового пути", посвященная Узбекистану. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.

Программа вызвала огромный интерес среди японцев. В течение получаса ведущие показали телезрителям исторические памятники Самарканда, Бухары, Хивы и Ферганы.

Кроме того, они рассказали об уникальных изделиях ручной работы, а также рекомендовали посетить Узбекистан, чтобы "воочию почувствовать атмосферу узбекской культуры, пронизанной духом времен Великого Шелкового пути".
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Согласно информации туристического ведомства, на официальных страницах NHK в Instagram и Twitter граждане Японии оставили большое количество положительных отзывов о прошедшей передаче. По их словам, ранее компания уже показывала достопримечательности многих других странах, но сюжет об Узбекистане вызвал наибольший резонанс среди местных жителей.
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Напомним: для продвижения туристического потенциала Узбекистана в аэропортах и торгово-развлекательных центрах Японии запустили показ роликов о достопримечательностях столицы республики. Инициативу реализовал Департамент по развитию туризма города Ташкента.
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