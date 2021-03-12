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Популярный японский телеканал показал передачу о достопримечательностях Узбекистана

Популярный японский телеканал показал передачу о достопримечательностях Узбекистана

Сюжет о республике вызвал наибольший резонанс среди местных жителей. Японцы оставили огромное количество положительных отзывов в социальных сетях. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T13:15+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. На канале японской национальной телерадиокомпании NHK вышла в эфир передача "Очаровательная страна Великого Шелкового пути", посвященная Узбекистану. Об этом сообщили в пресс-службе Узбектуризма.Кроме того, они рассказали об уникальных изделиях ручной работы, а также рекомендовали посетить Узбекистан, чтобы "воочию почувствовать атмосферу узбекской культуры, пронизанной духом времен Великого Шелкового пути". Согласно информации туристического ведомства, на официальных страницах NHK в Instagram и Twitter граждане Японии оставили большое количество положительных отзывов о прошедшей передаче. По их словам, ранее компания уже показывала достопримечательности многих других странах, но сюжет об Узбекистане вызвал наибольший резонанс среди местных жителей. Напомним: для продвижения туристического потенциала Узбекистана в аэропортах и торгово-развлекательных центрах Японии запустили показ роликов о достопримечательностях столицы республики. Инициативу реализовал Департамент по развитию туризма города Ташкента.

/20191223/Otsutstvie-shumikhi-CNN-otsenilo-turisticheskiy-potentsial-Uzbekistana-13088093.html

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