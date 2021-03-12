https://uz.sputniknews.ru/20210312/shavkat-mirziev-priglasil-angelu-merkel-v-uzbekistan-17725729.html

Шавкат Мирзиёев пригласил Ангелу Меркель в Узбекистан

Шавкат Мирзиёев пригласил Ангелу Меркель в Узбекистан

Стороны условились расширять изучение немецкого языка в Узбекистане — с этой целью будет принята соответствующая государственная программа. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T19:14+0500

2021-03-12T19:14+0500

2021-03-12T19:14+0500

политика

переговоры

ангела меркель

сотрудничество

германия

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент Узбекистана провел переговоры с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе главы государства.В повестку дискуссии вошли вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между странами в условиях усиления кризисных явлений в мире, вызванных непростой эпидемической ситуацией.Шавкат Мирзиёев и Ангела Меркель с глубоким удовлетворением отметили, что совместная реализация договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в городе Берлине два года назад, обеспечивают устойчивую динамику развития двусторонних отношений.При этом Мирзиёев выразил признательность правительству ФРГ за оказываемую неизменную поддержку нового курса демократических преобразований, а также за расширение программы финансово-технического содействия социально-экономическим реформам в республике.Особое внимание уделили вопросам экономического взаимодействия. За последние годы товарооборот вырос в 1,5 раза, создано порядка 50 новых совместных предприятий. В Узбекистане активно работают такие известные немецкие компании как "MAN", "Claas", "Knauf", "Papenburg". Впервые на рынок пришли "Volkswagen" и "Viessmann", после долгого перерыва вернулись "Siemens" и "Bosch". В прошлом году объем инвестиций компаний Германии в экономику Узбекистана превысил 700 миллионов долларов.В ходе встречи договорились поддерживать совместные проекты, деловые контакты и инициатив, а также расширении деятельности ведущих немецких компаний и банковских институтов в Узбекистане.В нынешнем мае планируется провести очередную встречу узбекско-германского делового совета, в ходе которой обсудят новые направления кооперации, прежде всего в сфере развития индустриальных кластеров, цифровизации и "зеленой экономики", продвижения проектов в области возобновляемой энергетики.Говорили также о взаимодействии в вопросах вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию, а также в рамках диалога с Европейским Союзом, включая подготовку Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве.Важно продолжать сотрудничать в направлении обеспечения прав и свобод человека, борьбы с коррупцией и гендерного равенства, отмечали на встрече.Вместе с тем, стороны условились расширять изучение немецкого языка в Узбекистане — с этой целью будет принята соответствующая государственная программа.Канцлер Германии поддержала политику Узбекистана по укреплению отношений дружбы, добрососедства, доверия и партнерства в Центральной Азии и высоко оценила усилия по содействию мирному процессу в Афганистане, продвижению в этих целях региональных инфраструктурных проектов с сфере транспорта и энергетики.В завершение переговоров Шавкат Мирзиёев пригласил Федерального канцлера Ангелу Меркель посетить Республику Узбекистан.

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переговоры, ангела меркель, сотрудничество, германия, шавкат мирзиёев, узбекистан