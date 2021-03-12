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Синоптики вновь пообещали Узбекистану снег и дожди
Синоптики вновь пообещали Узбекистану снег и дожди
"Узгидромет" опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T16:15+0500
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общество
снег
погода
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Каракалпакстане в ночь на 12 марта местами выпал снег, сообщили в "Узгидромете".Это обусловлено вторжением с территории России "холодной и влажной воздушной массы", следует из публикации на Telegram-канале."В Каракалпакстане было зафиксировано усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах порывы достигали 23-28 м/с, — рассказали в "Узгидромете". — Температура воздуха днем 12 марта не превысит двух-семи градусов тепла".Остальным регионам Узбекистана повезло больше — сегодня там хозяйничает весна."К середине дня температура воздуха повысится до 17-22 градусов тепла, что на три-пять градусов выше нормы", — отметили в ведомстве.А в прогнозе на субботу и воскресенье для всей страны — дожди, местами сильные, в центре и на востоке также возможен снег.
/20210224/Kak-zaschitit-rasteniya-ot-kaprizov-pogody--sovety-uzbekskogo-dendrologa-16066176.html
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снег, погода

Синоптики вновь пообещали Узбекистану снег и дожди

16:15 12.03.2021 (обновлено: 16:20 12.03.2021)
497
© CC0 / Unsplash / Hide ObaraРастение под снегом
Растение под снегом - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© CC0 / Unsplash / Hide Obara
"Узгидромет" опубликовал прогноз погоды на ближайшие дни.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Каракалпакстане в ночь на 12 марта местами выпал снег, сообщили в "Узгидромете".
Это обусловлено вторжением с территории России "холодной и влажной воздушной массы", следует из публикации на Telegram-канале.
"В Каракалпакстане было зафиксировано усиление ветра до 17-22 м/с, в отдельных районах порывы достигали 23-28 м/с, — рассказали в "Узгидромете". — Температура воздуха днем 12 марта не превысит двух-семи градусов тепла".
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24 Февраля, 13:52
0
Остальным регионам Узбекистана повезло больше — сегодня там хозяйничает весна.
"К середине дня температура воздуха повысится до 17-22 градусов тепла, что на три-пять градусов выше нормы", — отметили в ведомстве.
А в прогнозе на субботу и воскресенье для всей страны — дожди, местами сильные, в центре и на востоке также возможен снег.
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