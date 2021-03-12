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Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в январе-феврале
Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в январе-феврале
В Центробанке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за первые два месяца 2021 года. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T10:19+0500
2021-03-12T10:23+0500
экономика
денежные переводы
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-феврале, составил 892 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 107 миллионов долларов (или 14 процентов).Объем отправленных валютных средств достиг 215 миллионов долларов.Положительное сальдо составило 677 миллионов долларов.Напомним, объем денежных переводов в республику за весь 2020 год составил более шести миллиардов долларов.
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денежные переводы, центральный банк республики узбекистан, узбекистан

Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в январе-феврале

10:19 12.03.2021 (обновлено: 10:23 12.03.2021)
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Денежные купюры США и банковские карты - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
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В Центробанке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за первые два месяца 2021 года.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-феврале, составил 892 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.
По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 107 миллионов долларов (или 14 процентов).
Объем отправленных валютных средств достиг 215 миллионов долларов.
Положительное сальдо составило 677 миллионов долларов.
Напомним, объем денежных переводов в республику за весь 2020 год составил более шести миллиардов долларов.
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