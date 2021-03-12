https://uz.sputniknews.ru/20210312/skolko-denezhnykh-perevodov-postupilo-v-uzbekistan-v-yanvare-fevrale-17692630.html

Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в январе-феврале

Сколько денежных переводов поступило в Узбекистан в январе-феврале

В Центробанке РУз назвали сумму трансграничных переводов, которые были направлены в республику за первые два месяца 2021 года. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T10:19+0500

2021-03-12T10:19+0500

2021-03-12T10:23+0500

экономика

денежные переводы

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Объем трансграничных переводов, поступивших в Узбекистан в январе-феврале, составил 892 миллиона долларов, сообщили в пресс-службе Центрального банка республики.По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 107 миллионов долларов (или 14 процентов).Объем отправленных валютных средств достиг 215 миллионов долларов.Положительное сальдо составило 677 миллионов долларов.Напомним, объем денежных переводов в республику за весь 2020 год составил более шести миллиардов долларов.

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денежные переводы, центральный банк республики узбекистан, узбекистан