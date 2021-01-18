Сколько денежных переводов отправили в Узбекистан - ответ ЦБ

Объем отправленных валютных средств достиг 1,20 миллиарда долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 157 миллионов долларов или 15%.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Узбекистан в 2020 году отправили денежных переводов более, чем на 6 миллиардов долларов, сообщает ЦБ республики.

"Объем поступивших в республику трансграничных переводов за 2020 год составил 6,03 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2019-м на 17 миллионов долларов или 0,3%", – говорится в информации.

Объем отправленных валютных средств достиг 1,20 миллиарда долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 157 миллионов долларов или 15%.

В результате, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 4,83 миллиарда долларов.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что объем поступивших в республику трансграничных переводов за январь-ноябрь этого года составил 5,44 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 85 млн долларов или 2%.

Объем международных переводов в Узбекистан снизился на 2% - ЦБ >>

Объем отправленных валютных средств достиг 1,08 млрд долларов, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года на 119 млн долларов или на 12%.