18:54 18 Января 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.29
  • EUR12796.16
  • USD10473.20
Поиск
Мужчина осуществляет денежный перевод

Сколько денежных переводов отправили в Узбекистан - ответ ЦБ

AP Photo/Hussein Malla
Экономика
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/economy/20210118/15813162/Skolko-denezhnykh-perevodov-otpravili-v-Uzbekistan---otvet-TsB.html

Объем отправленных валютных средств достиг 1,20 миллиарда долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 157 миллионов долларов или 15%.

ТАШКЕНТ, 18 янв - Sputnik. В Узбекистан в 2020 году отправили денежных переводов более, чем на 6 миллиардов долларов, сообщает ЦБ республики.

"Объем поступивших в республику трансграничных переводов за 2020 год составил 6,03 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с 2019-м на 17 миллионов долларов или 0,3%", – говорится в информации.

Объем отправленных валютных средств достиг 1,20 миллиарда долларов, что больше, чем за аналогичный период прошлого года на 157 миллионов долларов или 15%.

В результате, положительное сальдо по трансграничным переводам сложилось на уровне 4,83 миллиарда долларов.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что объем поступивших в республику трансграничных переводов за январь-ноябрь этого года составил 5,44 млрд долларов, снизившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 85 млн долларов или 2%.

Объем международных переводов в Узбекистан снизился на 2% - ЦБ >>

Объем отправленных валютных средств достиг 1,08 млрд долларов, что значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года на 119 млн долларов или на 12%.

Теги:
ЦБ, деньги, Экономика, денежные переводы, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Детеныши белого медведя в сафари-парке Геленджика. Малыши появились на свет под Рождество.
Пушистые новоселы: долгожданное пополнение в сафари-парке Геленджика
Одновременный полёт шести самолётов Ан-124-100 Руслан
Впервые в истории: шесть "Русланов" одновременно поднялись в небо — видео
Позиция Узбекистана в рейтинге военной мощи 2021
Крепка ль броня: уровень обороноспособности Узбекистана в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться