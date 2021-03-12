Узбекистан готов запустить у себя алгоритм РФ по привлечению трудовых мигрантов

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают российской стороне запустить в республике алгоритм РФ по привлечению трудовых мигрантов.Инициативу озвучил министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов во время переговоров с замглавой управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антоном Рыбаковым.Встреча прошла в Ташкенте и была посвящена вопросам дальнейшего развития механизма организационного отбора граждан Узбекистана на работу в РФ.В середине января российский оперштаб по распространению COVID-19 утвердил алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан. В частности, работодатель отныне должен размещать заявку на привлечение трудовых мигрантов в информационной аналитической системе "Работа в России".В ходе переговоров стороны обсудили и другие меры, которые позволят повысить эффективность работы между РФ и Узбекистаном в сфере миграции. Так, Рыбаков и Хусанов согласились, что важно продолжать расширять сотрудничество в области профессионального обучения и изучения русского языка в республике в соответствии с российскими стандартами.Ранее первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов сообщал РИА Новости, что власти страны надеются на открытие в марте в Ташкенте представительства паспортно-визового сервиса при МВД РФ, а также представительства ГБУ "Многофункциональный миграционный центр "Сахарово", которое будет выдавать в республике патенты на работу в Москве.Отметим, что, согласно статистике, на работу за рубеж сегодня выезжает около 20% экономически активного населения Узбекистана. В переводе на цифры это где-то 1,6 миллиона человек, причем порядка 1,1 миллиона находятся на заработках именно в России.
В середине января российский оперштаб по распространению COVID-19 утвердил алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Власти Узбекистана предлагают российской стороне запустить в республике алгоритм РФ по привлечению трудовых мигрантов.
Инициативу озвучил министр занятости и трудовых отношений республики Нозим Хусанов во время переговоров с замглавой управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антоном Рыбаковым.
Встреча прошла в Ташкенте и была посвящена вопросам дальнейшего развития механизма организационного отбора граждан Узбекистана на работу в РФ.
"Хусанов предложил организовать визит в Узбекистан делегации Федеральной службы по труду и занятости, Минстроя и крупных работодателей для изучения перспектив запуска "Алгоритма действий по привлечению иностранных граждан в экономику Российской Федерации", — говорится в сообщении Агентства по внешней миграции при Минзанятости и трудовых отношений.
В середине января российский оперштаб по распространению COVID-19 утвердил алгоритм действий по привлечению в экономику РФ иностранных граждан.
В частности, работодатель отныне должен размещать заявку на привлечение трудовых мигрантов в информационной аналитической системе "Работа в России".
В ходе переговоров стороны обсудили и другие меры, которые позволят повысить эффективность работы между РФ и Узбекистаном в сфере миграции.
Так, Рыбаков и Хусанов согласились, что важно продолжать расширять сотрудничество в области профессионального обучения и изучения русского языка в республике в соответствии с российскими стандартами.
Ранее первый замминистра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухитдинов сообщал РИА Новости, что власти страны надеются на открытие в марте в Ташкенте представительства паспортно-визового сервиса при МВД РФ, а также представительства ГБУ "Многофункциональный миграционный центр "Сахарово", которое будет выдавать в республике патенты на работу в Москве.
Отметим, что, согласно статистике, на работу за рубеж сегодня выезжает около 20% экономически активного населения Узбекистана. В переводе на цифры это где-то 1,6 миллиона человек, причем порядка 1,1 миллиона находятся на заработках именно в России.