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В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео
В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео
Космический камень может содержать информацию о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T16:39+0500
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Фрагменты метеорита хорошо сохранились! На первый взгляд кажется, что это куски угля, однако на деле эти объекты намного мягче и хрупче.Химическое название находки — углистый хондрит. Ученые считают, что метеорит произошел от древнего астероида, выкованного при образовании первых планет.Подробности смотрите в видеосюжете.
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видео, метеориты, земля, астероид, солнце, космос, наука

В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео

16:39 12.03.2021 (обновлено: 16:55 12.03.2021)
286
Космический камень может содержать информацию о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле.
Фрагменты метеорита хорошо сохранились! На первый взгляд кажется, что это куски угля, однако на деле эти объекты намного мягче и хрупче.
Химическое название находки — углистый хондрит.
Ученые считают, что метеорит произошел от древнего астероида, выкованного при образовании первых планет.
Подробности смотрите в видеосюжете.
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