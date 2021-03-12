Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-britanii-nashli-meteorit-kotoryy-zastal-obrazovanie-solnechnoy-sistemy--video-17722277.html
В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео
В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео
Космический камень может содержать информацию о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T16:39+0500
2021-03-12T16:39+0500
2021-03-12T16:55+0500
видео
метеориты
земля
астероид
солнце
космос
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0c/17708083_41:0:1460:798_1920x0_80_0_0_7792e26e469539502a56d36cbfc50d2d.jpg
Фрагменты метеорита хорошо сохранились! На первый взгляд кажется, что это куски угля, однако на деле эти объекты намного мягче и хрупче.Химическое название находки — углистый хондрит. Ученые считают, что метеорит произошел от древнего астероида, выкованного при образовании первых планет.Подробности смотрите в видеосюжете.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/0c/17708083_218:0:1282:798_1920x0_80_0_0_838b95fab2573314236be2a310446371.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, метеориты, земля, астероид, солнце, космос, наука
В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео 16:39 12.03.2021 (обновлено: 16:55 12.03.2021)
Космический камень может содержать информацию о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле.
Фрагменты метеорита хорошо сохранились! На первый взгляд кажется, что это куски угля, однако на деле эти объекты намного мягче и хрупче.
Химическое название находки — углистый хондрит.
Ученые считают, что метеорит произошел от древнего астероида, выкованного при образовании первых планет.
Подробности смотрите в видеосюжете.