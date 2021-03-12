https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-britanii-nashli-meteorit-kotoryy-zastal-obrazovanie-solnechnoy-sistemy--video-17722277.html

В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео

В Британии нашли метеорит, который застал образование Солнечной системы — видео

Космический камень может содержать информацию о ранней истории Солнечной системы и жизни на Земле. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T16:39+0500

2021-03-12T16:39+0500

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Фрагменты метеорита хорошо сохранились! На первый взгляд кажется, что это куски угля, однако на деле эти объекты намного мягче и хрупче.Химическое название находки — углистый хондрит. Ученые считают, что метеорит произошел от древнего астероида, выкованного при образовании первых планет.Подробности смотрите в видеосюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

видео, метеориты, земля, астероид, солнце, космос, наука