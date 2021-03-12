https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-bukhare-sozdan-kholodovyy-tsentr-dlya-khraneniya-vaktsin-17706057.html

В Бухаре создан холодовый центр для хранения вакцин

В Бухаре создан холодовый центр для хранения вакцин

Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в регионе работают 245 пунктов вакцинации. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T15:32+0500

2021-03-12T15:32+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Бухаре открылось специальное хранилище для вакцин, работа которого будет направлена на сдерживание пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областного хокимията.По данным администрации, жители Бухарской области ежегодно прививаются от различных инфекционных заболеваний. В связи с чем данный холодовый центр позволит одновременно хранить 72 тысячи доз вакцин против туберкулеза, 200 тысяч - от полиомиелита, 79 тысяч - от кори, краснухи и эпидемического паротита, 100 тысяч - от пневмококка, дифтерии и гепатита, а также 100 тысяч - против ротавируса.К тому же в хокимияте отметили, что для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Бухарском регионе создано 245 пунктов вакцинации, организовано 13 реанимационных бригад, а также 45 мобильных бригад, в которых задействованы 870 квалифицированных медицинских работников и 45 автотранспортных средств.

/20210225/Kakie-vaktsiny-ispolzuet-Uzbekistan-dlya-privivki-ot-COVID-19--ekspert-16078285.html

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вакцина "спутник v", вакцинация, вакцина, бухара, узбекистан