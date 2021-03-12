В Бухаре создан холодовый центр для хранения вакцин

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Бухаре открылось специальное хранилище для вакцин, работа которого будет направлена на сдерживание пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областного хокимията.По данным администрации, жители Бухарской области ежегодно прививаются от различных инфекционных заболеваний. В связи с чем данный холодовый центр позволит одновременно хранить 72 тысячи доз вакцин против туберкулеза, 200 тысяч - от полиомиелита, 79 тысяч - от кори, краснухи и эпидемического паротита, 100 тысяч - от пневмококка, дифтерии и гепатита, а также 100 тысяч - против ротавируса.К тому же в хокимияте отметили, что для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Бухарском регионе создано 245 пунктов вакцинации, организовано 13 реанимационных бригад, а также 45 мобильных бригад, в которых задействованы 870 квалифицированных медицинских работников и 45 автотранспортных средств.
По данным администрации, жители Бухарской области ежегодно прививаются от различных инфекционных заболеваний. В связи с чем данный холодовый центр позволит одновременно хранить 72 тысячи доз вакцин против туберкулеза, 200 тысяч - от полиомиелита, 79 тысяч - от кори, краснухи и эпидемического паротита, 100 тысяч - от пневмококка, дифтерии и гепатита, а также 100 тысяч - против ротавируса.
К тому же в хокимияте отметили, что для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Бухарском регионе создано 245 пунктов вакцинации, организовано 13 реанимационных бригад, а также 45 мобильных бригад, в которых задействованы 870 квалифицированных медицинских работников и 45 автотранспортных средств.