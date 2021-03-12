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В Бухаре создан холодовый центр для хранения вакцин
В Бухаре создан холодовый центр для хранения вакцин
Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в регионе работают 245 пунктов вакцинации. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T15:32+0500
2021-03-12T15:41+0500
общество
вакцина "спутник v"
вакцинация
вакцина
бухара
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Бухаре открылось специальное хранилище для вакцин, работа которого будет направлена на сдерживание пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областного хокимията.По данным администрации, жители Бухарской области ежегодно прививаются от различных инфекционных заболеваний. В связи с чем данный холодовый центр позволит одновременно хранить 72 тысячи доз вакцин против туберкулеза, 200 тысяч - от полиомиелита, 79 тысяч - от кори, краснухи и эпидемического паротита, 100 тысяч - от пневмококка, дифтерии и гепатита, а также 100 тысяч - против ротавируса.К тому же в хокимияте отметили, что для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Бухарском регионе создано 245 пунктов вакцинации, организовано 13 реанимационных бригад, а также 45 мобильных бригад, в которых задействованы 870 квалифицированных медицинских работников и 45 автотранспортных средств.
/20210225/Kakie-vaktsiny-ispolzuet-Uzbekistan-dlya-privivki-ot-COVID-19--ekspert-16078285.html
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вакцина "спутник v", вакцинация, вакцина, бухара, узбекистан

В Бухаре создан холодовый центр для хранения вакцин

15:32 12.03.2021 (обновлено: 15:41 12.03.2021)
185
© Хокимият Бухарской обалстиХолодовый центр для хранения вакцин
Холодовый центр для хранения вакцин - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Хокимият Бухарской обалсти
Для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в регионе работают 245 пунктов вакцинации.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Бухаре открылось специальное хранилище для вакцин, работа которого будет направлена на сдерживание пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областного хокимията.
© Хокимият Бухарской областиХранилище для вакцин в Бухаре
Хранилище для вакцин в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Хранилище для вакцин в Бухаре
© Хокимият Бухарской области
По данным администрации, жители Бухарской области ежегодно прививаются от различных инфекционных заболеваний. В связи с чем данный холодовый центр позволит одновременно хранить 72 тысячи доз вакцин против туберкулеза, 200 тысяч - от полиомиелита, 79 тысяч - от кори, краснухи и эпидемического паротита, 100 тысяч - от пневмококка, дифтерии и гепатита, а также 100 тысяч - против ротавируса.
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25 Февраля, 19:53
0
К тому же в хокимияте отметили, что для борьбы с новой коронавирусной инфекцией в Бухарском регионе создано 245 пунктов вакцинации, организовано 13 реанимационных бригад, а также 45 мобильных бригад, в которых задействованы 870 квалифицированных медицинских работников и 45 автотранспортных средств.
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