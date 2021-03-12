В Узбекистане повышение квалификации учителей профинансирует ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ЮНЕСКО выделит средства на повышение квалификации наставников из разных регионов республики, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Об этом стало известно в ходе виртуального заседания комитета управления научного проекта "Адаптация и расширение масштаба подходов к повышению квалификации учителей в Узбекистане".Основной целью мероприятия является разработка моделей повышения квалификации учителей совместно с заинтересованными сторонами.Отмечается, что в рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет разработана модель повышения квалификации с привлечением свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей.
В рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет привлечено свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ЮНЕСКО выделит средства на повышение квалификации наставников из разных регионов республики, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.
"Исследовательским центром международного развития в рамках инициативы глобального сотрудничества по знаниям и инновационному обмену в сфере образования предусмотрено выделение $435 тысяч на повышение квалификации учителей в Узбекистане", - информируется в релизе.
Отмечается, что в рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет разработана модель повышения квалификации с привлечением свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей.