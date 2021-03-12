https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-uzbekistane-povyshenie-kvalifikatsii-uchiteley-profinansiruet-yunesko-17703374.html

В Узбекистане повышение квалификации учителей профинансирует ЮНЕСКО

В Узбекистане повышение квалификации учителей профинансирует ЮНЕСКО

В рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет привлечено свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-12T14:22+0500

2021-03-12T14:22+0500

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общество

учителя

юнеско

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ЮНЕСКО выделит средства на повышение квалификации наставников из разных регионов республики, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Об этом стало известно в ходе виртуального заседания комитета управления научного проекта "Адаптация и расширение масштаба подходов к повышению квалификации учителей в Узбекистане".Основной целью мероприятия является разработка моделей повышения квалификации учителей совместно с заинтересованными сторонами.Отмечается, что в рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет разработана модель повышения квалификации с привлечением свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей.

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