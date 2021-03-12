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В Узбекистане повышение квалификации учителей профинансирует ЮНЕСКО
В Узбекистане повышение квалификации учителей профинансирует ЮНЕСКО
В рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет привлечено свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T14:22+0500
2021-03-12T14:31+0500
общество
учителя
юнеско
образование
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ЮНЕСКО выделит средства на повышение квалификации наставников из разных регионов республики, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.Об этом стало известно в ходе виртуального заседания комитета управления научного проекта "Адаптация и расширение масштаба подходов к повышению квалификации учителей в Узбекистане".Основной целью мероприятия является разработка моделей повышения квалификации учителей совместно с заинтересованными сторонами.Отмечается, что в рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет разработана модель повышения квалификации с привлечением свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей.
/20190924/Bez-pereryva-vnedryaetsya-novaya-sistema-povysheniya-kvalifikatsii-kadrov-12486983.html
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учителя, юнеско, образование, узбекистан

В Узбекистане повышение квалификации учителей профинансирует ЮНЕСКО

14:22 12.03.2021 (обновлено: 14:31 12.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровУрок русского языка в одной из школ Узбекистана
Урок русского языка в одной из школ Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет привлечено свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. ЮНЕСКО выделит средства на повышение квалификации наставников из разных регионов республики, сообщает пресс-служба Министерства народного образования.

"Исследовательским центром международного развития в рамках инициативы глобального сотрудничества по знаниям и инновационному обмену в сфере образования предусмотрено выделение $435 тысяч на повышение квалификации учителей в Узбекистане", - информируется в релизе.

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Об этом стало известно в ходе виртуального заседания комитета управления научного проекта "Адаптация и расширение масштаба подходов к повышению квалификации учителей в Узбекистане".
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Основной целью мероприятия является разработка моделей повышения квалификации учителей совместно с заинтересованными сторонами.
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Отмечается, что в рамках двухлетнего проекта (2020-2022) будет разработана модель повышения квалификации с привлечением свыше 600 учителей из 150 школ Республики Каракалпакстан, Навоийской и Ташкентской областей.
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