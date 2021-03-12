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https://uz.sputniknews.ru/20210312/zapad-gotovitsya-razvyazat-informatsionnuyu-voynu-protiv-sputnik-v--istochnik-17724225.html
Запад готовится развязать информационную войну против "Спутник V" — источник
Запад готовится развязать информационную войну против "Спутник V" — источник
Цель этой запланированной пропаганды — сделать так, чтобы люди предвзято относились к российскому препарату. 12.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-12T18:46+0500
2021-03-12T18:49+0500
россия
вакцина "спутник v"
вакцинация
пропаганда
война
сша
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Кремле стало известно о планах США и их союзников запустить масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V".Как выяснили спецслужбы, цель этой запланированной пропаганды — намеренно сформировать у людей предвзятое отношение к отечественным научным разработкам, способным остановить пандемию.Информационную атаку на "Спутник V" готовятся развернуть "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" — неправительственные организации, которые, вместе с тем, контролируются Вашингтоном.Также к пропаганде, по данным источника Кремля, будут подключены ведущие западные СМИ вроде "Би-Би-Си", "Рейтер" и "Интерньюс". Сейчас пока готовятся сценарии "атаки".Какие же тезисы будут использоваться? В основном, педалировать планируется тему "неэффективности и опасности вакцины". Эти заголовки и утверждения будут сопровождаться также аргументами о том, что якобы после вакцинации "Спутником V" произошла массовая гибель людей.Кому все это планируется "вливать в уши"? Европейцам, причем тем гражданам ЕС, в странах которых был зарегистрирован "Спутник V": это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.По словам источника, подобная пропаганда со стороны западных СМИ уже ведется. Например, в Нидерландах газеты и издания пишут, что российская вакцина — это вовсе не средство от COVID-19, а "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы".Разумеется, все это подкрепляется "доказательствами", а приводятся они на примере тех стран, где, как уже было сказано, официально зарегистрирован "Спутник V".Например, в случае с голландскими СМИ в качестве примера выступает Венгрия. Журналисты пишут, что эта страна "поддалась на уловки РФ" и, не посоветовавшись с ЕС, начала делать прививки своим гражданам российским препаратом.Все эти идеи будут продвигаться в том числе для того, чтобы склонить европейские страны к использованию вакцины от Pfizer, утверждает источник. А между тем ранее был опубликован материал, в котором утверждалось, что регистрация Pfizer проходила под давлением. Статью об этом выпустила французская газета Le Monde.Также зарубежный журнал Lancet (его издательский дом располагается, к слову, в Нидерландах) относительно недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", признав его эффективным на 91,6% и полностью безопасным.Несмотря на всю критику и информационное давление, "Спутник V" продолжают одобрять за рубежом. Сегодня еще одной страной, утвердившей российскую разработку, стал Азербайджан.
/20210309/russko-kitayskaya-vaktsina-protiv-politicheskogo-virusa-17473394.html
/20210219/16044005.html
/20210306/Sputnik-V-obognal-Pfizer-po-chislu-odobrivshikh-ego-stran-16143320.html
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вакцина "спутник v", вакцинация, пропаганда, война, сша

Запад готовится развязать информационную войну против "Спутник V" — источник

18:46 12.03.2021 (обновлено: 18:49 12.03.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкНовый пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ "Тройка"
Новый пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ Тройка - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Цель этой запланированной пропаганды — сделать так, чтобы люди предвзято относились к российскому препарату.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. В Кремле стало известно о планах США и их союзников запустить масштабную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V".
Как выяснили спецслужбы, цель этой запланированной пропаганды — намеренно сформировать у людей предвзятое отношение к отечественным научным разработкам, способным остановить пандемию.
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Информационную атаку на "Спутник V" готовятся развернуть "Агентство США по международному развитию", "Фонд Дж. Сороса", "Фонд Томсон Рейтер" — неправительственные организации, которые, вместе с тем, контролируются Вашингтоном.
Также к пропаганде, по данным источника Кремля, будут подключены ведущие западные СМИ вроде "Би-Би-Си", "Рейтер" и "Интерньюс". Сейчас пока готовятся сценарии "атаки".
Какие же тезисы будут использоваться? В основном, педалировать планируется тему "неэффективности и опасности вакцины". Эти заголовки и утверждения будут сопровождаться также аргументами о том, что якобы после вакцинации "Спутником V" произошла массовая гибель людей.
"Одновременно США и их союзники планируют тиражировать "разоблачающие материалы" о некомпетентности российских специалистов в области вакцинации и иммунологии", — заявил источник.
Кому все это планируется "вливать в уши"? Европейцам, причем тем гражданам ЕС, в странах которых был зарегистрирован "Спутник V": это Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.
По словам источника, подобная пропаганда со стороны западных СМИ уже ведется. Например, в Нидерландах газеты и издания пишут, что российская вакцина — это вовсе не средство от COVID-19, а "кремлевский рычаг раскола рядов Евросоюза", "орудие пропаганды Москвы".
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Разумеется, все это подкрепляется "доказательствами", а приводятся они на примере тех стран, где, как уже было сказано, официально зарегистрирован "Спутник V".
Например, в случае с голландскими СМИ в качестве примера выступает Венгрия. Журналисты пишут, что эта страна "поддалась на уловки РФ" и, не посоветовавшись с ЕС, начала делать прививки своим гражданам российским препаратом.
Все эти идеи будут продвигаться в том числе для того, чтобы склонить европейские страны к использованию вакцины от Pfizer, утверждает источник.
А между тем ранее был опубликован материал, в котором утверждалось, что регистрация Pfizer проходила под давлением. Статью об этом выпустила французская газета Le Monde.
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Также зарубежный журнал Lancet (его издательский дом располагается, к слову, в Нидерландах) относительно недавно опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V", признав его эффективным на 91,6% и полностью безопасным.
Несмотря на всю критику и информационное давление, "Спутник V" продолжают одобрять за рубежом. Сегодня еще одной страной, утвердившей российскую разработку, стал Азербайджан.
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