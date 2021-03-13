https://uz.sputniknews.ru/20210313/sokh-i-unkur-too-kak-uzbekistan-i-kyrgyzstan-reshayut-pogranichnye-voprosy-17732389.html

Сох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы

Сох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы

Ранее стало известно, что республики активизируют переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T13:09+0500

2021-03-13T13:09+0500

2021-03-13T13:19+0500

политика

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

делимитация

демаркация

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В пресс-службе президента Кыргызстана рассказали подробности о том, как КР и Узбекистан намерены решить вопросы делимитации и демаркации государственных границ.Ранее стало известно, что лидеры двух стран поручили правительствам активизировать переговоры по этим темам."В ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации", — сообщили в пресс-службе. Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будут решать спецкомиссии двух стран.

/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html

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визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, делимитация, демаркация, кыргызстан, узбекистан