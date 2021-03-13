Сох и Ункур-Тоо: как Узбекистан и Кыргызстан решают пограничные вопросы

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В пресс-службе президента Кыргызстана рассказали подробности о том, как КР и Узбекистан намерены решить вопросы делимитации и демаркации государственных границ.Ранее стало известно, что лидеры двух стран поручили правительствам активизировать переговоры по этим темам."В ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации", — сообщили в пресс-службе. Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана. Остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будут решать спецкомиссии двух стран.
Ранее стало известно, что республики активизируют переговоры по завершению делимитации межгосударственной границы.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В пресс-службе президента Кыргызстана рассказали подробности о том, как КР и Узбекистан намерены решить вопросы делимитации и демаркации государственных границ.
Ранее стало известно, что лидеры двух стран поручили правительствам активизировать переговоры по этим темам.
"В ближайшее время будет возобновлена деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации", — сообщили в пресс-службе.
Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, расположенный на территории Кыргызстана.
"Жители анклава могут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона выразила готовность более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья", — рассказали в пресс-службе президента КР.
Остальные спорные вопросы касательно делимитации госграниц будут решать спецкомиссии двух стран.