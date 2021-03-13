https://uz.sputniknews.ru/20210313/uzbekistan-i-kyrgyzstan-podgotovyat-investproekt-kambaraty-1-17736197.html

Узбекистан и Кыргызстан подготовят инвестпроект Камбараты-1

Узбекистан и Кыргызстан подготовят инвестпроект Камбараты-1

Разговоры о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 периодически ведутся уже несколько лет. 13.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-13T16:53+0500

2021-03-13T16:53+0500

2021-03-13T17:01+0500

энергетика

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

экономика

гэс

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. Узбекистан и Кыргызстан договорились вместе подготовить инвестиционный проект Камбаратинской ГЭС-1, сообщили в пресс-службе президента КР.Садыр Жапаров 11-12 марта посетил Узбекистан и государственным визитом. По итогам переговоров президентов в пресс-службе узбекского лидера Шавката Мирзиёева рассказали, что стороны подписали 22 документа о сотрудничестве в промышленной сфере, финансах, энергетике, военно-технической сфере.Также был подписан протокол по взаимным поставкам электроэнергии.Разговоры о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 периодически ведутся уже несколько лет. В 2012 году Кыргызстан подписал соглашение с российской ПАО "Интер РАО", однако в 2015-м Алмазбек Атамбаев, занимавший в то время пост президента КР, заявил, что эта компания не сможет выполнить обязательства по проекту. Власти республики начали искать новых инвесторов.В начале октября 2017 года "Национальная энергетическая холдинговая компания" Кыргызстана подписала меморандум по сотрудничеству в области реализации проекта с "Узбекгидроэнерго". Это произошло после визита Шавката Мирзиёева в КР, в ходе которого президент РУз заявил: "Вместе будем строить Камбаратинскую ГЭС, она необходима нам".Посол Кыргызстана в Узбекистане в декабре 2017 года отметил, что "это будет грандиозный проект регионального масштаба, в котором необходимо решить все вопросы, обеспечить консенсус и учет интересов сторон". Тогда же он рассказал, что рабочая группа продолжает обсуждать "конкретные совместные шаги".В 2020 году Sputnik Кыргызстан писал, что КР планирует начать возведение ГЭС в одиночку. Власти республики собирались самостоятельно построить подъездные дороги, мосты и другую инфраструктуру, однако основное строительство должно было вестись за счет инвесторов. На сегодня они пока не найдены.

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энергетика, визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан, гэс, кыргызстан, узбекистан